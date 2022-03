Jim Carrey se dijo que está "asqueado" por Will Smith

“Estaba asqueado. Me asqueó la ovación de pie a Will Smith. Es la demostración de que Hollywood ya no es el club que encanta (...) Nada te da derecho a pegar a alguien por palabras (...)”, dijo el actor.

Para Jim Carrey, el actor que protagonizó la bofetada tiene una gran frustración interna y le parece que el gremio de cineastas hollywoodenses ha cambiado mucho como para permitir ese tipo de acciones.

“(El golpe) salió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra. Le deseo lo mejor. No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas, pero ese no fue un buen momento. Ensombreció el momento brillante de todos anoche... Fue egoísta”, sentenció.

Por otra parte, Jim Carrey explicó que, de haber estado en el lugar de Chris Rock, ya habría solicitado una resarcimiento económico a Will Smith por la agresión.

Mientras que reprobó las manifestaciones de inconformidad y mencionó que quejarse en redes sociales le parecía una idea mucho mejor, dejando en claro que la “broma” de Chris Rock si le había parecido inadecuada.

“Hubiera anunciado esta mañana que demandaría a Will por 200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter (me parece bien). Pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear la cara de alguien por decir palabras”, mencionó a CBS Mornings.

will-smith-un-oscar-ensombrecido-por-su-agresion-a-chris-rock.png Jim Carrey se refirió al papelón de Will Smith en los Oscar.

LAS DISCULPAS DE WILL SMITH

Tras la agresión a Chris Rock, Will Smith pidió disculpas y calificó como inaceptable su propio comportamiento en los Oscar.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el ganador del Oscar 2022 al Mejor Actor hizo su descargo.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa forman parte del trabajo, pero una broma sobre el estado médico de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, planteó.