Jim Morrison: 50 años de un mito perfecto

Jim Morrison, líder de "The Doors" murió el 3 de julio de 1971 en París. Tenía apenas 27 años pero le alcanzaron para convertirse en un mito.

Se cumplen hoy 50 años del fallecimiento en París de Jim Morrison, el cantante y líder de la banda "The Doors", quien en pleno apogeo del hippismo instituyó desde uno de sus epicentros un disruptivo nuevo modelo de rockstar. Con canciones como "Light My Fire", "Roundhouse Blues", "Break on Through", "Waiting For The Sun", "People Are Strange", "The End" y "L.A. Woman", entre tantas, Morrison se entremezcló entre las múltiples expresiones que oficiaban de banda de sonido del denominado "verano del amor y las flores".