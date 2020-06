Las críticas contra la actriz estallaron cuando ella participó de un juego propuesto por Lizardo Ponce vía Instagran Live en el que terminó apareciendo el futbolista en una escena que ratificó el buen momento que viven los padres de Morrison. “Toda la familia junta”, bromeó Barón durante esa interacción.

Sin embargo, distintas usuarios empezaron a cuestionar a la autora de “La Cobra” por mostrarse en público con la persona a la que denunció por violencia de género en 2017 –y en gran parte a quien también fue la musa para su gran hit-. Lejos de quedarse callada, Barón decidió publicar una historia en la que explica su proceder.

“Hasta que Instagram me exija tenerla atada seguiré compartiendo mi vida con todo lo que eso significa. Seguirán opinando y hablando y también está bien. La única diferencia entre todo eso y yo, es que la única que vive mi vida soy yo misma, la única realidad es que un día me voy a cagar murieron y la única decisión tomada es vivir como se me cante el ojete intentando no joder a nadie”, escribió Barón. Más claro, imposible.

