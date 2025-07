Infraganti en un show de Coldplay: la "kiss cam" atrapó al CEO de una gran empresa

Por si faltaran argumentos para que la situación se viralizara, el propio cantante del grupo británico, Chris Martin, metió fichas al ver la reacción en vivo de los tórtolos cuando notaron que habían sido enfocados por la cámara y, en pleno recital, declaró: "Oh, ¿están teniendo una aventura o son muy tímidos?".

De acuerdo con lo que se informó, los protagonistas de esta peculiar historia que tuvo lugar este miércoles por la noche en el marco de la gira "Music Of The Spheres“ son Andy Byron y Kristin Cabot. La grabación no tardó en viralizarse a través de las redes sociales motivada por un reacción que levantó toda sospecha: al darse cuenta de que habían sido captada por las cámaras, él deshizo el abrazo, intentó esconderse y inmediatamente se tapó el rostro.

De acuerdo con lo publicado por Daily Mail, la “kiss cam” no es una práctica habitual en los conciertos de Coldplay, lo que hizo que la escena resultara aún más inesperada y llamativa. El video compartido en TikTok superó los 5,8 millones de reproducciones en pocas horas.

https://t.co/Bu2BRhsc8t pic.twitter.com/UbUxApXNBc — Sepa Más (@Sepa_mass) July 17, 2025

Por otro lado, Coldplay se encuentra actualmente en Estados Unidos, con próximas fechas programadas en las ciudades de Maddison, Nashville y Miami, antes de regresar al Reino Unido para realizar una serie de conciertos en agosto. El éxito de la gira ya superó a las de otros artistas de renombre como Shakira, Kendrick Lamar, SZA y The Eagles, consolidando el estatus de la banda en la industria musical global.

Martin viene expresando en entrevistas recientes que el grupo planea limitar su discografía a doce álbumes de estudio, una decisión que, según explicó a Apple Music 1, busca mantener altos estándares de calidad y evitar la sobreexposición. El próximo lanzamiento, "Moon Music“, será el décimo trabajo de estudio de la agrupación británica e incluirá colaboraciones con artistas como Burna Boy, Ayra Starr y Jon Hopkins.

Chris Martin Coldplay Recital Infidelidad CEO.jpg Chris Martin, cantante de Coldplay, habló desde el escenario sobre lo ocurrido en el show de su grupo.

Mensajes en las redes sociales

Byron está casado y desde 2023 comanda la firma de desarrollo de software valuada en 1.300 millones de dólares. Cabot, por su lado, habría empezado a trabajar en Astronomer hace nueve meses. Tras la divulgación de lo ocurrido, en el perfil profesional del CEO comenzaron a aparecer comentarios irónicos sobre el episodio, ya que antes de ir al concierto, el ejecutivo había compartido información sobre una conferencia virtual de la empresa. "¿Qué tal estuvo Coldplay con Kristin?", posteó un usuari.

Los repercusiones del video llegaron incluso al perfil personal de la esposa del CEO de Astronomer, donde los comentarios se dividieron: algunos consideran inadmisible que desconocidos opinen de una relación y otros estimaron "necesario" que la mujer se enterara de la infidelidad de una forma tan mediática. De momento, no hubo respuesta oficial de parte de Byron o de la empresa que comanda sobre el tema.