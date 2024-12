Jimena Barón mostró la reacción de su hijo cuando le dijo que está embarazada

“Me hicieron llorar de nuevo, Dios. Momo, te amo, vas a ser hermano mayor, mi alma no resiste”, escribió, a corazón abierto, al compartir un video con esa íntima conversación que tuvo con su primogénito cuando se enteró que estaba embarazada. El momento fue filmado con un celular escondido y una imagen difusa que le dio un gran protagonismo a las palabras intercambiadas entre madre e hijo.

En el posteo de Jimena Barón en su Instagram, la artista comenzó diciéndole a Momo, hijo que tuvo con el exfutbolista Daniel Osvaldo: “Te quiero decir algo”. A lo que el menor preguntó preocupado: “¿Malo?”. Jimena respondió: “No. Escuchá, te voy a contar algo antes de lo que te debería contar”.

Tras este comentario, Morrison quedó en shock y le preguntó a su madre: “¿Por qué estás llorando?”. “Porque estoy emocionada”, respondió Jimena. “¿Qué pasa, ma? Me da miedo”, insistió Momo. Y allí la cantante le dio la noticia: “Si Dios quiere y sigue todo bien, vas a tener un hermano”.

Tras escuchar el anuncio, Momo quedó totalmente sorprendido y preguntó varias veces si lo mencionado se trataba de una broma. Rápidamente, Jimena lo abrazó muy fuerte durante varios segundos. Luego, el chico le preguntó cuántos meses faltaban para la llegada del bebé, a lo que la actriz le indicó que el nacimiento está previsto para junio.

A partir de ahí se dio una escena muy graciosa, cuando Jimena Barón le comentó que si el bebé es varón se iba a llamar Tomás. En ese momento, Momo le hizo un pedido muy especial a su madre. “Vos llegás a tener favoritismo y te juro que no sé, lo regalo”, lanzó. Para dejarlo tranquilo, la actriz le remarcó: “¿Vos estás loco? ¿Vos sabés lo que yo te amo a vos?”.

Momo decidió retrucarle a su madre y señaló la posibilidad de que se a su hermanito le compren muchísimos juguetes, a lo que Jimena dijo: “Bueno, vos tuviste un montón de juguetes, ¿por qué no va a tener un montón de juguetes? pobre”. “Ya sé, pero que use los míos viejos. O sea, comprale algunos, pero que use los míos viejos también. La ropa también”, cerró Morrison.

El video publicado por Jimena Barón con su hijo Momo se llenó rápidamente de comentarios de figuras del espectáculo, quienes manifestaron toda la ternura que les generó el diálogo entre madre e hijo.

Cómo le contó Jimena Barón a su mamá que estaba embarazada

La reconocida modelo sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales el momento en que le reveló a su madre que está esperando un bebé. A través de un vídeo, mostró cómo se enteró la madre.

En pos de que sea una sorpresa, colocó una camára oculta y le pidió que la ayude revisando las boletas de pago, teniendo uno de los sobres una ecografía. La primera reacción de su madre fue de sorpresa: “¿Qué hace una ecografía acá?”

Seguidamente, dejó caer los papeles y miró fijamente a su hija. Tras unos segundos, comprendió lo que sucedía y se levantó para abrazarla. Junto a ella también se encontraba Isabel, la hermana de Jimena, compartiendo ese emotivo momento familiar.

Este momento fue sólo uno de varios que publicó, mostrando las reacciones de su círculo cercano, de Mari, la niñera de su hijo Momo, y de Sofía, la pareja de su padre. “A pesar de que mi viejo murió, fue y será muy abuela de Momo” aseguró la cantante.