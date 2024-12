Jimena Barón respondió preguntas sobre su embarazo: ¿nena o nene?

Un día después del anuncio, la actriz y cantante decidió interactuar con su numerosa legión de seguidores en las redes sociales y habló de todo.

“Primero, quiero agradecerles por el amor, los mensajes, los tweets, la horda de cariño que recibimos después de esta noticia de ayer que nos tiene embobados”, escribió Jimena en una de sus historias de Instagram.

“Me emociona leer (seguido) que somos como familia y que se alegran como si lo fuéramos. Siento una gran comunidad de tías y tíos virtuales felices, ¡y eso es muy emocionante! Me da mucha ilusión compartir esta experiencia con ustedes. Gracias”, completó junto a un emoji de corazón. Ahora nos sentamos con un café a responder lo que quieran”, agregó.

Una de las preguntas que más se esperaba era la siguiente: “¿Dónde estaba el bebé en Tailandia? ¿Dónde se escondió?”.

Ante la consulta, la artista subió un breve video donde se notaba su pancita de embarazada y explicó: “Sabrá la gente que acá hay un bebé, que va a ser escondido durante una semana. A la lista de exigencias de protocolos de vestimenta y colores yo tenía que esconder un pibe”.

Para ponerle onda, le sumó una serie de videos donde ejemplificó cómo logró que su estado pasara desapercibido ante las cámaras.

También fue consultada si ya sabe si su hijo Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, tendrá un hermanito o hermanita.

“No sabemos aún. Yo estoy segura de que es varón, pero de pura intuición. ‘El pibe’ le digo, ¡apenas sepa les cuento! ¿Ustedes qué piensan?”, comentó.

Además, compartió hace cuánto tiempo estaba buscando con su pareja este nuevo integrante de la familia: “Fue al instante. Estoy segura de que este baile juntos fue el momento de celebración. Yo lo sentía, estábamos particularmente felices. Había algo en el aire”.

“El pibe se ha subido a todos los juegos de Disney, le pasó un huracán por arriba, fue a Punta Cana, clavó viaje de surf, Tailandia express y Perú”, aseguró con su chispa habitual.

Sin embargo, hubo ciertas complicaciones a la hora de conocer su estado. “Chau despensa, ¿hola cuarto del bebito?”, indagó un seguidor, a lo que ella comentó: “Yo, muy prolija, mental e intuitiva, antes de comprar la nueva casa le propuse a Matías tener hijo, vivir juntos y él me dijo que no. La compré modo mami soltera empodera en Brooklyn y, por supuesto, después se arrepintió y ahora el pibe no entra. Obvio”.

Lejos de tomárselo negativamente, agregó: “Seremos una familia japonesa que coma en el piso del living con chimenea (o la isla de la cocina) y volaremos el comedor formal (que usamos tres veces en un año). Cuando el pibe crezca un poco, pues un año son sanguijuelas colechosas, nos mudaremos y según Matías tendremos otro hijo”.

Al ser consultada por la fecha de parto, la intérprete de “La Cobra” adelantó que será el 24 de junio del año que viene. La precisión la dejó en claro en la siguiente historia, donde escribió: “Matías tenía en mente empezar a buscar en nuestro viaje solo a Perú. Yo hice las cuentas y le dije: ‘Che, ¡pará! Yo voy a pasar el verano con náuseas, teniendo que ocultar un embarazo, el pibe va a nacer en primavera, todos desnudos y felices en el calor y yo postparto, me tengo que llevar de vacaciones un recién nacido. No, señor”.