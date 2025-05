Ricardo Darín critico al Gobierno e ironizó sobre Julio Chávez

El protagonista de la exitosa serie de Netflix "El Eternauta" se refirió a la delicada situación económico-social que atraviesa el país.

Mirtha Legrand, anfitriona de la tradicional "mesaza", no eludió la oportunidad de indagar sobre la visión de Darín acerca del contexto político-económico nacional. El actor, con su característico ingenio, comenzó su respuesta con una aparente calma: "Fantástico, lo veo muy bien", dijo, para luego lanzar su crítica.

La estocada principal de Darín estuvo dirigida a las nuevas medidas anunciadas por el gobierno libertario y las referencias a los ahorros guardados por los ciudadanos. "Ahora que están sacando los dólares de los colchones… el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados...", deslizó con sarcasmo.

ssstwitter.com_1748205536087.mp4

Sin embargo, el tono cambió rápidamente a la seriedad. "No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando", sentenció Darín, poniendo de manifiesto la desconexión que percibió entre el discurso oficial y la realidad de una gran parte de la población. Sus palabras resonaron con la preocupación de muchos argentinos frente al aumento de los precios y la dificultad económica.

Ironía con Julio Chávez

Era evidente que Mirtha no iba a dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Darín sobre su pelea con Julio Chávez. La conductora esperó el momento y en un momento lanzó: "Che, ¿qué pasó con Chávez?.

La pregunta sorprendió al actor, que intentó minimizar el tema con un comentario sarcástico. “¿Qué Chávez? ¿Hugo Chávez? Lo reemplazó Maduro”, dijo el actor con sarcasmo.

ssstwitter.com_1748205729715.mp4

La diva continuó la charla con intenciones de que el actor explicara la supuesta enemistad entre los dos. “Tuvieron un desencuentro, ¿no?”, dijo Legrand.

La respuesta de Darín no se hizo esperar y sin ánimos de continuar la polémica, negó el enfrentamiento. “No pasó nada, te lo juro, es una tontería. Me adora, lo digo yo porque él no lo va a decir”, expresó.

Finalmente, con el sentido del humor que caracteriza a Darín, logró terminar el incómodo momento con un pedido de aplauso para Julio Chávez. “¿Querés que pidamos un aplauso para Chávez?”, sentenció.

Emotivo momento

Un momento de gran emotividad se vivió cuando Mirtha Legrand, conmovida, recordó a Alejandra Darín, hermana del actor, quien falleció tiempo atrás. La conductora no pudo contener las lágrimas al hablar de ella, y Darín, visiblemente emocionado, asintió amablemente. A pesar de haber declarado en ocasiones anteriores no ser creyente, el actor compartió un pasaje de una entrevista pasada donde abordó su postura sobre la espiritualidad tras la pérdida de su hermana. "No hay palabras. Ni siquiera las busco. No me sirve. Sé que voy a estar en duelo toda mi vida por ella. Trato de avanzar agarrándome de una liana a otra, como en la selva, para poder convivir con este dolor y con su ausencia", había expresado Darín.

En aquella oportunidad, al ser consultado sobre si envidiaba la fe de quienes creían en un plan divino, Darín había respondido con honestidad: “Por supuesto. Me encantaría poder pensar que ahora está en manos de Dios, que se convirtió en un ángel que subió al cielo… pero no me pasa eso”. Y agregó una reflexión contundente: “Envidio a los creyentes porque pueden confiar en que todo esto forma parte de un plan divino. Si yo creyera, estaría tan enojado con Dios por lo que pasó, que casi agradezco no tener fe. Es una suerte para Él que yo no sea creyente”.