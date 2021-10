Jimena Barón, sexy en ropa interior en Instagram

En la postal que publicó en Instagram, se la puede ver a Jimena Barón con una ajustada remera y con un sensual conjunto de ropa interior, mostrar su figura a sus miles de seguidores.

Sin título-1.jpg Jimena Barón, muy sensual.

Como era de prever, el posteo fue un furor en las redes sociales y generó comentarios de toda índole de parte de sus fans.

En su última irrupción en las redes, posteó unas fotos con el look para irrumpir en la pantalla de El Trece como jurado de ShowMatch: La Academia.

“Necesito dejar de llorar con mercurio retrógrado”, escribió junto a las fotos, y la publicación tuvo un enorme rebote.

Al margen de su labor en el programa de Marcelo Tinelli, puedo despuntar su amor por la música en el partido de Argentina frente a Bolivia, luego de un largo tiempo sin poder cantar en vivo por la pandemia de coronavirus.

Porque más allá de las opiniones ajenas, hace tiempo que soñaba con volver a los escenarios. "Después de dos años de no cantar, esta invitación fue demasiado mágica, casi tanto como nuestra Selección. Gracias a la vida, a Dios y a los sueños que se cumplen", escribió en su cuenta de Instagram Jimena Barón, quien palpitó con sus seguidores la previa a su gran noche.

Luego hizo un posteo en el que dio más detalles de sus emociones. "Como argentina no creo volver a vivir un momento así tan fuerte, no tengo palabras, no tengo", señaló.. Y continuó: "Como persona y cantante, de estar en casa encerrada con ataques de pánico pensando que esto había terminado para mí…a volver a agarrar un micrófono ayer, ahí, me explotó el corazón y se me llenó de cosas lindas, sobre todo esperanza y mucha ilusión".