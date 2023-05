Jimena Barón vio una foto hot suya en una charla viral: cómo reaccionó

Jimena es muy activa en las redes sociales y en esta oportunidad, lo hizo mientras estaba viendo mensajes de Twitter. Allí descubrió que una mujer publicó una imagen de su cola en Mejores Amigos de su Instagram.

Sin título-1.jpg Jimena Barón, en medio de un chat.

“¡Hola, linda! ¿Podrías sacarme de Mejores Amigos? Solamente me interesa ver las nudes de mi novia. Gracias”, se lee en el mensaje que escribió un hombre y que la usuaria decidió compartir, junto a su respuesta: “Lloro. Dale, tranqui, ya te saco”. “Gracias, reina”, respondió él.

La mujer hizo captura a aquella conversación y decidió publicarla en su cuenta de Twitter y ahí fue cuando se armó un revuelo. “Al fin uno como la gente, manga de f...”, escribió incluyendo la foto en cuestión. En un abrir y cerrar de ojos, la conversación se volvió viral y alcanzó millones de visitas y de likes.

De esta forma, fue que Jimena Barón reconoció parte de su cuerpo en aquella foto que no paraba de circular en las redes, “Che, ese es mi c...”, escribió Jimena con mucha onda y generó aún más revuelo en las redes.

Jimena Barón, fuerte contra la prensa

Hace un par de semanas, la actriz acudió como invitada a Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente, por América, y al salir la esperaban varios noteros para hacerle preguntas. Sin embargo, ella, amablemente, explicó que era muy tarde y que tenía que llegar a su casa porque al otro día su hijo tenía que ir muy temprano al colegio.

“Yo freno siempre a dar notas, respeto el laburo de la persona que viene a hacerte una entrevista. Eran 12:15 de la noche y yo sé que Momo me estaba esperando despierto. Luego de eso empezó la locura total. De repente la buena onda se convierte en que te empiezan a pelotudear. Todo un maltrato y un nivel de violencia”, se quejó Jimena, durante un descargo que hizo desde su cuenta de Instagram.

Además, denunció que lastimaron a una joven que trabaja con ella y que golpearon el auto de la persona que la iba a llevar a su casa: “Hoy fuimos dos minas a las que a Mili le pegaron un codazo, y a mí me recontra forrearon, y golpearon un auto en el que yo estaba adentro, abrieron las puertas. Una locura total. No sé qué carajo van a decir, pero fue espantoso lo que pasó. Estoy un poco hasta las pelotas de ver cómo pueden maltratar a gente en televisión sin ningún problema. A minas que, en mi caso, están solas con un pibe haciéndose cargo. Les dije que tenía que rajar a casa porque estaba mi hijo despierto. Les c... un huevo. Estoy harta de ver cómo maltratan a minas porque sí, porque se les canta. Te pueden boludear porque son seis machos juntos y no pasa nada”.

“Yo les cuento lo que pasó, voy a intentar calmarme, Morrison ya está durmiendo. Suena la alarma en seis horas. Los quiero, gracias a todos por el cariño de siempre, pero quería decir esto de mi parte”, detalló Barón, sobre el episodio que vivió con los noteros al salir de América.

Sin embargo, el cronista de Socios del Espectáculo dijo que sólo le hicieron preguntas que tal vez en otro momento hubiese contestado bien. “Cuando le digo hablemos de tu música no fue irónico”, afirmó Santiago Riva Roy. Y no dudó en ofrecer sus disculpas: “Jimena, te pido disculpas, de verdad, no de falluto, te pido disculpas, no por el poseo, te pido disculpas -reiteró-. Quiero empezar y terminar diciendo: Jimena se sintió así, Jimena tiene razón. Jimena, disculpame”.