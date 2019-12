Mariana Muzlera, la mamá de Tini, le puso "like" a un tuit en el que atacaban a Lali Espósito y generó un fuerte revuelo 2.0.

"Lali dice que no dará shows en Buenos Aires por la situación del país. Decí la verdad, no llenás ni un bar, caradura, atrevida, ladrona. Tini sí tiene talento y humildad’, fue el mensaje que Mariana le puso "me gusta" y por el que Lali reaccionó rápidamente pero sin disculparse por su mamá ni haciendo referencia al tema, sino agradeciéndole a la vida por los papás que tiene, Majo Riera y Carlos Espósito.

"Reafirmación: qué bendición los padres que me han tocado", escribió la actriz y cantante. Luego no tuvo más remedio que hablar del tema, abordada por un notero.

Con la polémica instalada, la mamá de Tini sí salió a aclarar que se trató de un error el like que le puso al ofensivo tuit contra la colega de su hija: "Disculpas, no es lo que pienso. Vi el video de Tini bailando, no leí lo que decía. No pienso eso de Lali ni de nadie. Disculpas si sos fan de Lali. Mi intención no es ofender".

Y la palabra que faltaba era justamente la de Tini quien fue interceprada por un notero y si bien quiso evitar entrar en polémica, no pudo esquivar la pregunta. "Los ‘me gusta’ de tu mamá, respecto a los tuits sobre Lali, ¿querés decir algo?", le preguntaron. Y la novia de Sebastián Yantra contestó, muy incómoda: "Ya está todo aclarado. (Mi mamá) ya les mandó un mensaje a los fans pidiéndoles perdón porque fue una equivocación". Insistiendo con el tema, el cronista del programa de José María Listorti y Denise Dumas retrucó: "¿Con Lali hablaste?". Sin detener el paso hasta su auto, Tini concluyó: "No, no".

No parece haber mucha onda entre las chicas. El episodio del "me gusta" a un tuit odiador y sin sentido (aunque haya sido un error o no) es un nuevo capítulo en la guerra fría de dos mujeres que marcan tendencia, que cada una llena sus recitales, pero que también son parte de lo que es Argentina y como para no ser distintas, abren su propia grieta.

