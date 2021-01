Joan Baez cumple 80 años con absoluta coherencia

La artista, nacida en Staten Island, Nueva York, el 9 de enero de 1941, se presentó por primera vez ante el gran público en el Newport Folk Festival de 1959, en Boston.

Aunque tuvo que esperar a su tercer álbum JoanBaez in Concert (1962) para conquistar al gran público. Cantó en las cárceles donde se alojaban los presos negros y en los teatros para afroamericanos que por entonces no podían ingresar como público a las salas para blancos.

Vivió con Bob Dylan entre 1963 y 1965, estuvo varias veces en la cárcel por negarse a pagar los impuestos (que ella consideraba irían a incrementar los gastos de la Guerra de Vietnam a la que se oponía) y durante décadas fue investigada por el FBI, que la veía como una peligrosa agente enemiga.

Participó embarazada del mítico Festival de Woodstock, en 1969, tuvo en soledad a su hijo Gabriel, porque el padre, David Harris, un dirigente pacifista con el que se casó en 1968, purgaba condena por negarse a pelear en Vietnam.

En su autobiografía Y una voz para cantar, publicada a fines de los '80, reconoció las influencias recibidas de Peter Seeger y Woodie Guthrie, entre otros, relató la tormentosa relación artística y personal con Dylan, las discusiones con Jane Fonda sobre Vietnam y su famoso viaje a Hanoi, en 1972, donde tuvo que soportar el peor bombardeo de aquella contienda y que dio origen a su conmovedor tema Where are you now, my son.

En la Argentina (1974) llenó dos veces el estadio del Luna Park, donde cantó con mercedes Sosa. Muchos la descubrieron en 1972, por las canciones que formaron parte de la banda sonora del exitoso filme Sacco y Vanzetti, de Giuliano Montaldo.