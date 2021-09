Johnny Depp recibió el premio Donostia en San Sebastián

El otorgamiento de este premio generó polémica desde agosto, cuando se supo que Depp sería galardonado, debido a las causas judiciales del actor por presuntos malos tratos hacia su ex esposa, Amber Heard, que motivaron que algunas asociaciones, como CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas de España), expresaran su desacuerdo.

Pese a ello, Johnny Depp fue aclamado y apoyado durante el festival de San Sebastián, y la ceremonia de entrega del galardón.

Depp dio las gracias al festival, un evento que sigue fiel a lo que debe estar comprometido, al cine, dijo, y subrayó que se sentía muy pequeño delante de todos sus fans en el auditorio del Palacio Kursaal en la ciudad vasca. El cine es para la gente, recalcó el superastro.

"Nadie puede estar seguro dentro de la cultura de la cancelación"

Horas antes de ser premiado, el actor señaló que "nadie puede estar seguro dentro de la cultura de la cancelación", refiriéndose de ese modo a la denuncia que se hizo pública en los últimos meses contra los grandes estudios de Hollywood por rechazar su contratación luego que trascendieran detalles de sus peleas con Heard. Un juez británico falló el año pasado que los alegatos de violencia doméstica en su contra eran sustancialmente ciertos.

El astro de la saga "Piratas del Caribe" no hizo mención explícita a su situación personal y judicial, pero sí señaló que el hecho de que Hollywood le haya dado la espalda es algo que te golpea desde muchos ángulos.

"Muchos movimientos sociales tienen las mejores intenciones, pero todo está tan descontrolado que nadie puede estar seguro. Con una sola frase pueden convertirte en un blanco de tiro y no sólo me ha pasado a mí, les está pasando a muchas personas. Sin embargo, si estás armado con la verdad, ella (la verdad) es todo lo que necesitas", dijo Depp. "Si hay una injusticia, levántate y no te quedes sin hacer nada", agregó.

La trayectoria

Recibido con una ovación por los periodistas, el protagonista de filmes que incluyen Edward Scissorhands (El joven manos de tijera) y Sleepy Hollow (La leyenda del jinete sin cabeza) repasó en conferencia de prensa a su trayectoria, por la cual es reconocido en el festival español.

"Hay una especie de hilo que une a todos mis personajes. Siempre me he fijado en mi instinto a la hora de escoger un papel, y elijo aquellos roles a los que creo que puedo aportar algo de mí", declaró el actor nominado a tres premios Oscar y ganador de un Globo de Oro. "El cine mudo y de terror -agregó- constituyeron mis mayores influencias de joven. Las películas de Frankenstein, el Hombre Lobo y Drácula me encantaban. Cuando hago cine de terror, me gusta ocultarme detrás de todo ese maquillaje, ya que me permite escapar de mi propia carga. Me siento más cómodo cuando me escondo detrás de un personaje que cuando soy yo mismo", dijo.

El capitán Jack Sparrow

En la filmografía de Depp, se conjugan las propuestas más comerciales con otra más arriesgadas, como demuestra el haber trabajado con directores como John Waters, Roman Polanski o Emir Kusturica. Pero sin duda es el papel del capitán Jack Sparrow el que mayor fama le dio.

Cinco veces ha interpretado a este estrafalario personaje, la última de ellas en 2017. Desde entonces, la saga permanece detenida y Disney ha optado por desvincularse de Depp tras las acusaciones de su ex esposa.

"Me considero muy afortunado de haber dado vida a a Jack Sparrow. En realidad, sigo viajando con él y nunca me va a abandonar. Si tengo la oportunidad de volver a ser el capitán Sparrow lo haré. Pero la gente que se ha sentido conmovida por este personaje no necesita un gran estudio para que él regrese; puedo hacerlo yo mismo y nadie me lo va a quitar", dijo Depp. "Hay niños enfermos en los hospitales que sufren, pero a los que ves tanta valentía en sus ojos... Que se diviertan unos minutos, que sonrían... eso es lo que significa para mí ser Jack Sparrow", explicó.

"Me preocupaba si mi presencia iba a ofender", dijo en referencia al caso de violencia de género en el que está involucrado. "Pero yo lo único que hago es cine y este festival va de eso. Es un honor que me hayan escogido", sostuvo.

Fuente: EFE