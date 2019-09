La encargada de anunciar los ganadores fue la presidenta del jurado, Lucrecia Martel. Cuando el director Todd Phillips fue a buscar la estatuilla por su trabajo con el eterno antagonista de Batman no dudó en agradecer a Warner Bros. por confiar en su visión de un ícono de la cultura pop.

Por otra parte, la película de Roman Polanski An Officer and a Spy (2019) ganó el premio del gran jurado. Y, curisiosamente, tras el revuelo que se generó por la gala en su honor, el cineasta polaco no estuvo presente para recogerlo.

En tanto, Luca Marinelli ganó el premio al mejor actor por Martin Eden (2019), y Ariane Ascaride se llevó el premio a la mejor actriz por el drama francés Gloria Mundi (2019).

El León de Oro ha galardonado anteriormente películas que han sido reconocidas nuevamente en otras premiaciones, como Roma (2018) y La Forma del Agua (The Shape of Water, 2017). Una condición que invita a pensar que la versión del payaso criminal interpretada por Joaquin Phoenix sea una candidata a arrasar en los Oscar.

