Nancy Duplaá: "Parece que les doy miedo a las fans de Pablo"

Pero eso para Nancy no es motivo de duda o de enojo. Indagada por cómo se manejan las fanáticas de Echarri con ella, Nancy le imprimió mucho humor a su respuesta en una charla mano a mano con Catalina Dlugi: "Me han dicho de todo. Pero para mí que doy miedo porque todas me piden permiso para encararlo".

Y enseguida aclaró que con respeto siempre se dirigen a ella: "Me dicen ‘Nancy, ¿puedo?. Y yo ‘claro, por supuesto, ¿cómo no?. Preguntale a él, no es mío". Lo consideran de mi propiedad’, cerró, a pura risa.

Y en cuanto a la fórmula para seguir enamorados después de 20 años, dijo: "Somos muy de sacar los trapitos al sol todo el tiempo. A mí me gusta mucho, pero también hay que tener en cuenta que comparto lo bueno y lo malo con el sex symbol".

ADEMÁS:

Natalie Perez lanzó una versión de Pegaditos junto a Fabiana Cantilo

Mirtha Legrand, arrepentida: "Votaría a Macri, confío en él"