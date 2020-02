Después de cinco años de novios y planes de casamiento, Jonás Gutiérrez y Alejandra Maglietti se separaron. Y mientras ella aclara que está todo bien con su ex, pero que la separación es definitva, él deja la puerta abierta.

En diálogo con radio Mitre el futbolista de Banfield aclaró que no descarta una futura reconciliación con la panelista de Bendita(El Nueve). ‘Uno vive del presente. No me pongo a pensar en el futuro. Eso sería hacer futurología. Lo que viví con ella fue muy lindo, la quiero un montón. El futuro nadie lo sabe’, afirmó.

En la misma línea, detacó que la recuerda constantemente con mucho cariño y la elogió como persona. "La destaco como mujer y pareja", agregó.

La noticia corrió a través de los medios, inclusive en el ciclo Bendita, donde Maglietti trabaja como panelista. Allá, el recién llegado Beto Casella “chicaneó” a la rubia preguntándole en vivo si era verdad que cuando lo fue a visitar a La Coruña (España), tuvo que dormir en el piso porque la cama de Jonás era para los perros.

“Sí”, contestó ella avergonzada.

“Si algún día volvés con Jonás, no va a ser por el amor que le tengas sino por tu poco amor propio”, le aconsejó el licenciado en psicología Gabriel Cartañá.

“¿Es un amor o no?”, le preguntó Ivana Nadal, a lo que Maglietti sólo respondió moviendo sus hombros hacia arriba.

“¿Es un muchacho casado con la madre, simbólicamente?”, preguntó Casella, en franco plan anti-reconciliación, mientras Cartañá añadió más y más combustible, calificándolo de “mamón”