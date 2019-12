El título del programa con su sobrenombre, es porque cuando jugaba al rugby, sus compañeros comenzaron a llamarlo: "carnicería", "carnaza" y un día lo bautizaron como "Carna". El humorista reconoció que nunca sospechó "que con mi sobrenombre llegaría a tener una carrera profesional y -aún más- estar pasando por una excelente etapa".

En su programa está acompañado por dos fenómenos del género humorístico: Amilcar "Chichilo" Viale y Larry de Clay (Raúl Biaggioni), con quienes también charlamos en estas líneas de Diario Popular. "Ellos son como mis hermanos y entre todos conformamos un buen grupo de amigos. También están la Srta. Lee, el mago Herny y una producción que hace posible el programa. Ya llevamos un año y medio, somos una familia de amigos que hacemos un programa dirigido para la familia.

Carna sigue trabajando en el equipo de Tinelli y cumplió 20 años en Showmatch junto a Marcela Feudale: "cumplí 20 años en el ciclo y me siento como al comienzo por el buen ambiente de trabajo -afirmó con felicidad -. Junto a Marcelo (Tinelli) y demás compañeros somos una gran familia, es por esto que la nueva productora lleva el nombre de "La Flia". Es un lugar donde todos nos cuidamos y apreciamos los afectos que nos brindamos, incluyendo a mi jefe que es Tinelli, de quien aprendí mucho.

-¿El programa que tenés te lo propuso Tinelli?

-No, no. Aunque siento que estar trabajando con Marcelo (Tinelli) me ha dado esta gran prosibilidad para estar con mi propio programa. Estoy agradecido por la propuesta de Dátola (Daniel)".

-¿Qué rescatás de tu primera vez como conductor?

-Estoy ducho en el escenario pero esto es muy diferente. Rescato el crecimiento profesional porque va en vivo y eso lo hace más dinámico. Lo considero interesante porque improvisamos cuando no hay respuestas o química con el invitado. La mayor parte está guionado y de eso se encarga Daniel Dátola. También nos ocupamos muy bien de saber todo sobre el invitado: leer sobre sus trabajos y de sus vidas en general y con algunas preguntas a veces no se entregan mucho. Entonces, Con Larry y Chichilo, nos metemos con humor.

-Por último ¿Cuál es tu secreto a la hora de hacer el asado?

-Con humor y mucho amor.

"Aprendí de los grandes pero ya venía gracioso desde chico"

Respecto de sus referentes en el humor, Carna menciona "A casi todos: desde Biondi hasta Olmedo; porque los domingos íbamos con mis viejos a almorzar a la casa de mi abuela Carmén, ella no se perdía ningún programa de humor. Eso era como una misa y para mi era maravilloso, disfruté mucho de esa etapa con mi abuela y mi viejo. Nos divertiamos viendo a Calabró, Tato Bores, los uruguayos de Hiperhumor, por decir algunos. Y yo desde chico en la escuela ya era el humorista (sonrie). Aprendía de todos esos genios que estaban en la tele, ellos fueron mis referentes y sobre todo mis maestros. Luego en mi adolescencia ya construí mis personajes y mi forma de actuar".

El humorista se siente un privilegiado y está muy agradecido a la vida, a su esposa, a su familia en general a raíz de un tema importante de salud por el cual había transitado y del que "ya estoy muy bien gracias a Dios, también a mi esposa que se puso firme juntos a los médicos... no era para menos con un tumor renal. Ahora valoro de otro modo los temas que me puedan suceder. El trabajo es muy importante y siento que estoy por buen camino y me gratifíca".

-Además estás haciendo un espectáculo teatral ¿De qué se trata?

-Sí, estamos ensayando "Mi mujer se llama Mauricio", y es para llevarlo a Mar del Plata. Ya tenemos casi todo listo para esta nueva temporada. Va a estar fenomenal.

-¿"Carna a la parrilla" como se despide a fin de año?

-No, no. Por suerte no estamos con esa idea, está la propuesta casi cerrada para llevarla también a la costa y trasmitirla desde allí, pero con nuevo título: "Carna para todes". El resto será casi todo igual. Esto de poder hacer el programa desde "La Feliz" me da una alegría enorme.

-Sos uno de los pocos espacios para el humor en TV ¿Cuál es tu apreciación del tema?

-Para mi está rara muy rara la televisión. Es todo un tema.