Sofi Gonet, ¿una mala influencer? "Me vine totalmente enclonada"

Mientras mostraba su "outfit" -la ropa que llevaba puesta- para participar en el programa, la tiktoker le contó a sus seguidores lo le había pasado, en clave de humor y minimizando los riesgos de lo que había hecho, “Me vine el programa Pasapalabra, partamos de la base que ya cuerda y consciente no le pegaría ni a una respuesta. A eso súmenle que ayer por esas cosas de la vida me encloné, no calculé bien la dosis y me vine totalmente enclonada, nivel que me caigo de las paredes”.

SOFI.mp4

“Yo ya sé que lo que estoy diciendo no está bien y no es ejemplo de nada, pero me cancelaron por unas cookies así que ya no me importa” se sinceró la inluencer, en referencia a su último escándalo que genero con su emprendimiento de cookies -galletas grandes- de estilo New York City, de alto costo -cuatro unidades por 30 mil pesos- que los clientes terminaron denunciando porque la masa estaba cruda.

image.png

Sofi Gonet intetó justificarse a través de varios videos y explicaciones repetitivas, minimizando los reclamos de los clientes, pero las quejas de los damnificados se multiplicaron exponencialmente, dejando al emprendimiento de la influencer en ridículo.

image.png

Para terminar su video en camarines, en la previa de su participación de "Pasapalabra Famosos", Sofi Gonet mostró su vestimenta de marca cara y se defendió con un “Aunque sea voy a servir outfit".

Para finalizar, mientras le avisaban que fuera al piso para iniciar la grabación, la joven declaró “No sé qué va a salir de esto, estoy totalmente pasada de clonazepam, directo a hacer Pasapalabra, después me verán y quedarán los memes, les mando un beso”.