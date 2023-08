Jorge Martínez contó que vive en la Casa del Teatro y negó estar mal de salud

Luego de las versiones que daban cuenta sobre su estado de salud, expresadas por Marcelo Polino, el actor aclaró cómo es su situación actual.

Al ser consultado por TN Show sobre estas versiones Martínez confirmó que se encuentra en la Casa del Teatro y explicó que no está trabajando porque ya se jubiló: “No estoy haciendo notas, ni tampoco trabajo”.

Sobre lo que se había dicho en torno a su salud, aseguró: “Estoy muy bien, gracias a dios. No sé de dónde sacó eso (por Polino). Yo no hablé con él, ni lo conozco. Es un mentiroso porque no habló conmigo”.

Jorge Martínez, de 76 años, que tiene una larga trayectoria como galán de recordadas telenovelas como: La extraña dama, Verónica: el rostro del amor y María de nadie, entre muchas otras desde la década del '70.

Además fue galán de actrices como: Verónica Castro, Luisa Kuliok, Grecia Colmenares y muchas más. Triunfó en Puerto Rico, también como galán, luego de abandonar el país tras la trágica muerte de su mujer, Mónica Jouvet.

También encabezó el elenco de "Los Irrompibles", junto a Graciela Alfano y Ricerdo Spalter, en uno de los pocos western que se filmaron en la Argentina. Además, vivió promocionados romances con figuras internacionales como Verónica Castro y la fallecida Raffaella Carrá.

Las versiones que fueron desmentidas

El periodista Marcelo Polino aprovechó la presencia de Pablo Alarcón en Polémica en el Bar para hablar de la situación que atraviesa otro artista: “Jorge Martínez, un actor que queremos mucho, y que yo he entrevistado mucho a lo largo de estos 30 años, está viviendo en la Casa el Teatro por una situación económica difícil de no poder afrontar una realidad y quizás sin las posibilidades físicas de salir a una plaza a trabajar por ahí”.

“Está con su salud un poco deteriorada y con dificultades para hacer una obra en una plaza en pleno invierno. Fue protagonista de novelas, como vos, y la gente suele pensar que han juntado mucho dinero a lo largo de sus carreras. Es una fantasía”, agregó Polino, quien remarcó que en la Casa del Teatro lo ayudan a cuidar su salud. “Está al cuidado de Linda Peretz y de toda la gente de la Casa del Teatro, que hacen un trabajo maravilloso”, afirmó.

En los últimos años, Jorge Martínez pudo participar de ficciones televisivas y de obras teatrales, pero ahora no estaría en condiciones físicas de poder trabajar.

En 2021, Martínez había hablado de la posibilidad de retirarse, durante una entrevista con La Nación: "Ya no se hacen las grandes producciones de otros tiempos. Posiblemente me retire con alegría y con nostalgia también. Así como alguna vez dejé el tenis y también la actuación para ser director y productor, estoy pensando en la despedida. No lo tengo tan seguro, pero por ahí va la cosa”.

La semana pasada en A la tarde (América) emitieron un informe especial sobre el presente del galán que supo protagonizar La extraña dama. Fue la periodista Claudia Medic quien contó que Martínez sufrió fuerte cuadro de depresión cuando murió su mamá, hace 7 años. Este empeoró en 2020 como consecuencia de la pandemia.