Pablo Alarcón actúa a la gorra en una plaza: "Necesito guita para vivir"

"Era algo que me faltaba en mi vida hacer. Me pareció una muy buena oportunidad. Yo no necesito trabajar, necesito ganar guita para vivir. Estamos jodidos, ha llegado la miseria a un límite total", dijo el actor, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

"No se asombren de que estoy trabajando a la gorra, asómbrense de lo mal que está el país", opinó Alarcón. de 76 años, sobre su duro presente.

Además, el reconocido intérprete asegura que siente el afecto del público cada vez que hace sus presentaciones a la gorra: "La reacción de la gente es maravillosa, me dicen 'me anima verte trabajar acá en la plaza'. El público es muy generoso".

Alarcón se refirió a la polémica que instaló Pepe Cibrián al criticar el desembarco de mediáticos en el teatro: "No me parece mal ni bien que convoquen a mediáticos, siempre que tengan algún talento".

Embed

Alarcón anunció en su Instagram que se presenta los fines de semana en la Iglesia del Pilar, de 15 a 17, con varias funciones de 15 minutos de piezas de teatro clásico.

El actor también se la rebuscó durante la pandemia para ganar dinero. Hizo "teatro delivery": iba a las casas de quienes lo contrataban, les cocinaba y les interpretaba una obra.

Una larga trayectoria

Rodolfo Francisco Marabotto, su verdadero nombre, nació en Pellegrini, provincia de Buenos Aires, 9 de septiembre de 1946. Muy joven se trasladó a la localidad de General Pacheco, donde durante el día trabajaba en una fábrica; de 6 a 12 cursó el secundario y en los fines de semana hacía teatro.

En televisión trabajó en Regalo del cielo, Mujercitas, Alta comedia, entre otras ficciones. En 2006 participó en Bailando por un sueño y fue el primer eliminado. Realizó diferentes cursos con los mejores profesores del país entre los que se encuentran Agustín Alezzo y Carlos Fernández, y en el exterior con el grupo Jean Lecoc y el Living Theatre.

Con una larga trayectoria actoral, fue galán de recordados ciclos y tuvo sus mejores trabajos entre las décadas del '70 y '90. También hizo teatro en Italia, Puerto Rico y Nueva York. En el cine, fue dirigido por Fernando Ayala, Hugo Fregonese, Mario David, Enrique Carreras y Héctor Olivera.

Sin título-1.jpg Pablo Alarcón, actúa en Plaza Francia.

Estuvo casado con la actriz Mónica Jouvet, fallecida en 1981 en un siniestro automovilístico, en la Avenida Córdoba. Se casó en segundas nupcias con la también actriz Claribel Medina, con la que tuvo dos hijas: Antonella (1992) y Agostina (1994). Tras divorciarse, inició una relación sentimental con Lucía Galán, integrante del dúo Pimpinela.