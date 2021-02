Jorge Rial confirmó que deja Intrusos

“Efectivamente, no vuelvo a Intrusos, aunque muchos no lo puedan creer. Cierro un ciclo. No es un adiós porque nunca me despido definitivamente de nada, no creo en despedidas profundas, y menos con este programa”, expresó con seriedad el periodista de espectáculos. “Es mi vida este programa, tiene la edad de mis hijas, 21, que van a cumplir ellas este año. Yo lo parí”, continuó Rial.

Igualmente, el conductor destacó que seguirá en la pantalla de América TV con otro nuevo desafío personal: “Me quedo en América, de ahí sí que no me muevo. Es un nuevo proyecto que hace dos años estuvo a punto de parirse y que ahora se dio. Se abrió una puertita que nadie pensaba y me colé. Una necesidad del canal y una necesidad mía. Lo venía masticando esto de un cambio y un desafío nuevo personal”, indicó el ahora exlíder de Intrusos.

“Hubo etapas en las que venía a Intrusos a marcar tarjeta y nada más, y eso no está bien”, reveló Jorge Rial, y añadió: “Lo disfruté y no me voy porque me haya peleado, no me pelee con nadie. No hubo discordia. El último programa que grabé acá, el del 31, lo hice sabiendo que era el último. Nadie lo sabía, ya había tenido charlas con Daniel Vila”.

“Voy a asumir los riesgos de este desafío personal. Y con respecto a Intrusos, no me voy enojado con nadie. Y lo del chat paralelo, cuando tenemos que hablar cosas personales, hablamos cosas personales. Yo sigo en comunicación con todos y no hubo nada”, declaró con respecto a las supuestas polémicas del programa de América TV.