Jorge Rial contra Yanina Latorre por su cercanía con Martin Cirio

Jorge Rial, quien mantiene una relación conflictiva con el comediante, dio su opinión sobre el escándalo en “Intrusos en el espectáculo”, pero esto fue sólo el principio de una catarata de críticas.

Al terminar el programa, el conductor de América compartió un video en el que se lo ve a Martín Cirio participando de un juego en el que debía elegir entre celebridades. En esta oportunidad, se enfrentaban Jorge Rial y Laura Fidalgo.

En ese contexto, “La Faraona” expresaba: “Laura toda la vida. Sé que me odia, pero me chupa un huevo. Es como que me odie una abuela. Si me entendiera, no me odiaría. Lo entiendo por ese lado y me da ternura. Jorge Rial es peligroso”.

https://twitter.com/rialjorge/status/1317248448291360768 Si. Soy peligroso. Sobre todo si sos un terrible #pedofilo como vos. https://t.co/XCiK2v0f2u — JORGE RIAL (@rialjorge) October 16, 2020

Asì, el conductor uso Twitter para contestar: “Sí, soy peligroso. Sobre todo si sos un terrible pedófilo como vos”. Pero los tuits en contra de Cirio no terminaron acá.

Este sábado 17 de octubre, Rial volvió a elegir Twitter para criticar al instagramer, y recordó el espectáculo Hashtag en vivo que él realizó junto con Latorre, su hija Lola, Lizardo Ponce, Santi Maratea y Lucas Spadafora.

https://twitter.com/rialjorge/status/1317468903711408128 Ya caducó ese ser nefasto llamado #LaFaraona? Tuvo cómplices que son de la misma calaña. Estos. No olvidarlos. pic.twitter.com/wzXN6tQYST — JORGE RIAL (@rialjorge) October 17, 2020

“¿Ya caducó ese ser nefasto llamado La Faraona? Tuvo cómplices que son de la misma calaña. Estos. No olvidarlos”, publicó el periodista compartiendo la foto del show por streaming que tantas críticas recibió.

Rial no sólo mantiene una relación conflictiva con “La Faraona” sino también con la panelista de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre, desde hace años. En los últimos meses el conflicto se acrecentó porque ella acusó de "extorsionador".