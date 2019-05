Todo comenzó porque en el programa de radio “Polino Auténtico”, estaban hablando de la boda del periodista y Latorre hizo un comentario sobre el look deportivo que Rocío Rial eligió para ir a la boda. Toda de negro, la hermana de Morena fue de pantalón suelto y remera de lycra, ambas prendas en color negro, marcando un contraste evidente con la elegancia de otros presentes.

Rial justificó diciendo que ella es así, que siempre se viste de ese modo y que es una tendencia entre jóvenes de su edad.

Pero Yanina no se la dejó pasar: “Si se casa tu papá no vas de jogging, no importa que sea tendencia -opinó Latorre-, si fuera la hija de otro, la matan. No justifiquemos”. La respuesta de Rial, que no es de andar conteniéndose, llegó a los pocos minutos, a través de twitter, y él apuntó directo a Lola, la hija de Yanina.

“Espero con ansias el debut de tu hija en el Bailando. Picnic en puerta”, escribió Rial junto a unos emoticones sonrientes. Y Latorre, lejos de retroceder fue por más: “Por más que te disfraces seguís siendo LO MISMO de siempre jajajajajaja”, le contestó en primera instancia Yanina.

Y no quedó allí la cosa. Horas mas tardes la rubia panelista de LAM agregó -siempre por la red social del pajarito- Pero horas más tarde, Latorre lanzó una dura advertencia: “Todos le temen. Algún día voy a contar lo que dicen de él cuando apagan los micrófonos”. Habrá que ver cómo continúa este fuerte enfrentamiento.

Mientras se espera la réplica de Rial, fans de Latorre salieron a bancarla y ella, en sus respuestas, siguió echando leña al fuego: “Es de temer este hombre”, replicó en uno de sus post. Y agregó respondiendo a otro seguidor: “Fiel a su estilo...se mete c mujeres y amenaza”. Una guerra declarada que -por desgracia- tiene a los hijos de ambos en el medio de sus comentarios.