Jorge Rial: qué es y cómo actúa al cardiodesfibrilador que le colocaron

La cirugía se realizó este miércoles en el Sanatorio Finocchietto y el jueves le darán el alta médica. Rial comentó que está “perfecto. Fueron apenas de 40 minutos. Me pusieron un dispositivo para evitar arritmias. Mañana me voy a mi casa”.

“Se hizo en las primeras horas de la mañana, estaba programada. Fue un procedimiento sin ningún tipo de inconvenientes y no modifica en nada el curso de su recuperación, al contrario”, explicó su médico personal, Guillermo Capuya.

Este miércoles, Rial tenía una intervención programada, en la que le colocaron un cardiodesfibrilador. "Un dispositivo que controla permanentemente si se producen alteraciones del ritmo cardíaco, especialmente taquicardias malignas", según detallan en el sitio oficial del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

Desde el ICBA también señalan: "Se implanta habitualmente en el pecho como un marcapasos, debajo de la piel, y el cable se introduce por una vena que pasa por esa zona. La operación se hace con anestesia local, se suelen administrar antibióticos para prevenir las infecciones. Una vez implantado se duerme brevemente al paciente mediante anestesia general y se le provoca una taquicardia maligna para comprobar que el dispositivo la detecta y la trata de forma automática, y garantizar así su posterior funcionamiento".

Jorge Rial.png Jorge Rial sigue en tratamiento.

Qué dijo Rial en su visita a la radio

El 29 de abril, Jorge Rial sufrió un infarto cuando se encontraba en Colombia. Le colocaron dos stents y volvió a la Argentina para continuar con su recuperación. Según contó, tanto en radio como en televisión le darán el tiempo que necesite para estar en condiciones de regresar a su programa Argenzuela.

El conductor, de 61 años, pasó a visitar a sus compañeros y reveló que estuvo muerto por diez minutos. Además, dio detalles de sus sensaciones cuando tuvo “muerte súbita”.

“Tengo ganas de volver, me gusta estar acá y extraño, pero tengo que saber que tengo que volver bien. Lo que me pasó fue una experiencia que no quiero volver a pasar. Si viene otra vez, que sea efectiva (bromeó), no me jodan porque es fuerte. Quiero estar bien, fuerte, entero, para vivir lo que tengo que vivir”, afirmó.

Rial llegó a esa internación del 29 de abril con un dolor muy agudo. "Me desperté esa mañana y media hora después llamé a la cobertura médica y luego me fui a la clínica. Soy cabeza dura, pero sentí que algo iba a pasar", recordó sobre aquel momento.

Tras recibir el diagnóstico, el periodista entregó los números de teléfono de sus hijas Rocío y Morena y de su médico de cabecera Guillermo Capuya para que los pusieran al tanto de la situación antes de ingresar en una fase de sedación que se prolongó durante 14 horas hasta encontrar el diagnóstico de paro cardíaco con muerte súbita.

El conductor recién regresará a su actividad profesional, tanto en Radio10 como en C5N, cuando termine su recuperación física. "Me tengo que recuperar físicamente para volver porque estoy muy cansado y me cuesta mucho caminar cinco cuadras. Estoy comiendo mucho mejor, bajé casi siete kilos, perdí un kilo por día en la UCI. Tengo que recuperar peso, masa muscular y la voz. También debo hacer ejercicios porque es una recuperación lenta, detalló.