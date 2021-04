Jorge Rial vuelve a América con "TV Nostra"

Los largos meses de silencio y especulaciones serán historia a partir de hoy a las 20.30 cuando el periodista y su plantel, MarinaCalabró, Ángela Lerena, Diego Ramos y Fabio Alberti intenten mejorar el alicaído rating de la señal. "Muchos informes. Todos los temas. Y en política, nos vamos a reír DE ellos, no CON ellos. Nadie los invitó a la platea, se subirán al escenario", fue el escueto tuit que adelantó el conductor un par de meses atrás buscando generar algo de misterio a partir de su impensada ausencia frente a las cámaras.

Claro que algunas pistas dio, además del staff que conforma, Jorge lleva varias semanas causando revuelo con la prometedora entrevista al hombre más criticado del circuito de Diego Armando Maradona, su último gran confidente Matías Morla. Por cierto, se descuenta que entre los espectadores seguramente estarán las hijas del Diez, notoriamente molestas con algunos de los dichos hasta hoy no confirmados por el socio del Diez que habría revelado en la larga conversación que tuvo con Rial y hoy estaría como plato central de la jornada.

Cuando algunos especularon con una posible mudanza a la Televisión Pública del hombre fuerte de la emisora de Daniel Vila, Rial optó amplificar el perfil de influencer que se fue ganando desde las redes sociales (3,5 millones de seguidores en Twitter y 1,2 millones en Instagram) y apostar por un formato que fuese más allá de los tradicionales chimentos del espectáculo.

En este sentido, Rial adujo: "Una necesidad del canal y una necesidad mía. Lo venía masticando esto de un cambio y un desafío nuevo personal", justificó a propósito de su deserción del ciclo del mediodía.

"Ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo. Yo en esta entrevista no tengo que quedar bien con nadie. A mí Diego me decía, me saludan por twitter pero no me vienen a ver", fueron algunas de las declaraciones de Morla, su primer entrevistado. Palabras picantes, fiel al estilo provocador del conductor. ¿Logrará que TV Nostra se gane un lugar en la pelea por el rating más díficil? El primer round, a las 20.30.