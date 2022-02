Jorge Rial y Marcela Tauro, a los tiros en las redes

Todo comenzó cuando Marcela contó en Intrusos -programa al que regresó en febrero con Florencia de la V como conductora- que Rial mantuvo una fuerte discusión con Elizabeth "La Negra" Vernaci en los pasillos de C5N, ya que se supo que se quedaría al frente de Sobredosis de TV, un ciclo que hasta hace poco conducía la locutora con Juan Di Natale.

"No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien", disparó el conductor a través de su cuenta de Twitter. Y aunque en ningún momento la nombró explícitamente, Tauro recogió el guante y respondió con la misma crudeza.

"Siempre discriminando a las mujeres del medio... tu manera de defenderte", comenzó la panelista. Y respondió: "Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos". Además, explicó que quiso arrobar a su colega para que leyera el mensaje, pero que no pudo hacerlo porque él la tiene bloqueada. "Soy feliz y trabajo con gente que me hace feliz. Tengo una familia hermosa, un hijo que me adora y un hombre que me ama. Te agradezco los 18 años que hiciste solidaridad conmigo al darme trabajo", cerró.

En 2021, Marcela reconoció que no quedó conforme por la manera forma en la que se desvinculó del programa de América TV. "Yo me merecía otro final en 'Intrusos', no me gustó irme así. Me pidieron que me quedara, pero quedarme como si nada, no era yo. Tampoco podía ir a despedirme porque si no, nos terminamos matando", admitió.

En referencia a su vínculo con Rial, reflexionó: "Yo ya había tenido señales de que me tenía que ir y no las quise ver. Pero por comodidad me quedé. Yo desde lo que pasó en el aire con él no volví a hablar. Aunque trato de no pelear con la gente, así que no le niego un café ni nada, pero no creo que me vuelva a llamar nunca más".

Por su parte, Jorge también habló sobre la pelea que mantuvieron en vivo por el caso del doctor Rubén Mühlberger. "Yo la conozco mucho, es una gran mina y lamento mucho que se haya ido. Con lo buena que es, la noté al aire en ese momento presionada. No era para que me diga la fuente, porque yo respeto la fuente de los colegas. Sabía que se estaban abusando de lo buena que es Marcela y a mí me dio bronca. Hubo una pequeña discusión que fue solamente eso", declaró, pero evidentemente entre ellos quedaron algunos rencores.

