"Agradecido Tour 2019" surgió de su gran motivación espiritual por celebrar junto al público la oportunidad de volver a cantar y divulgar su testimonio de supervivencia, una historia inspiradora que combina tres factores esenciales: su gran fe en Dios, los avances en investigación para la regeneración celular al servicio de la salud y el desempeño de un equipo médico de alto nivel.

En el año 2000, a José Luis Rodríguez diagnosticaron una fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad crónica que causa cicatrices progresivas en los pulmones y dificulta la respiración y, en medio de sensibles desmejoras en su calidad de vida y su capacidad respiratoria, un doble trasplante de pulmón, era la única posibilidad de curación y supervivencia.

En 2017, a los 73 años del cantante y tras más de una década de padecimiento, "El Puma" debía seguir resistiendo hasta tener un donante y, atendiendo esa urgencia y motivado por una amistad de más de veinte años, el empresario farmacéutico Raimundo Santamarta le ofreció la fórmula de un nuevo suplemento dietético con Glutatión -creado por él mismo- confiado en que le permitiría soportar la espera de la eventual intervención quirúrgica.

"Le doy gracias a Dios por el milagro, a mi esposa, mi familia, al donante y su familia, a los médicos, y a mi amigo Raimundo Santamarta, quien fue vital para mí", reflexionó José Luis Rodríguez, quien señaló: "Quiero llevar mi testimonio de supervivencia al mundo entero". El artista comentó además: "Un día Raimundo fue a mi casa y me dio un producto que me ayudó a esperar el trasplante, me explicó que tomándolo mi cuerpo estaría en una mejor condición física hasta el día en que se consiguiera un donante. Ideó este producto que ayudó mucho a mi sistema inmunológico", reveló.