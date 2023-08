José Luis Perales, tras los rumores sobre su muerte: "Estoy más vivo que nunca"

El artista, de gran popularidad por sus clásicos como "Un velero llamado libertad" y "¿Y cómo es él?", tuvo que realizar un video en donde aclaraba los tantos ante los reportes que indicaban que había fallecido por un supuesto infarto de miocardio.

"Hola amigos, les hablo desde Londres, donde he pasado unos días con mis hijos y mi mujer, pero de repente nos encontramos con que alguien ha dicho que me he muerto", comenzó Perales en su descargo a través de un video.

"Estoy más vivo que nunca, más feliz, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Gracias a todos los que han intentado saber si era verdad toda esta cosa", agradeció el artista, quien no pudo ocultar su molestia por la situación.

Un creador de éxitos

Perales nació el 18 de enero de 1945 en Castejón, Cuenca. Fue el tercero de los cuatro hijos de un albañil y del ama de casa Mariana Morillas. A los seis años, comenzó a tocar el laúd y compone su primer tema a los dieciséis. Cursó estudios de informática de la Universidad de Sevilla.

Una película de Carlos Saura, Cría cuervos, elige como tema central su ¿Por qué te vas? popularizada por Jeanette, y la canción se convierte en un fenómeno musical.

En 1973 José Luis Perales grabó Celos de mi guitarra que se convirtió en un superventas.

El cantautor y compositor se convirtió en un artista de primera línea que vivía alejado de los focos de los paparazzi, en una capital de provincia donde disfruta de su familia, cultiva sus aficiones y cosecha sus canciones. 'Es más relajante para mí escribirle a otros que tener que desnudar mis vivencias, mis pasiones y mis emociones en una canción'.

José Luis Perales fue el compositor hispano más versionado del mundo, realizó veintisiete producciones musicales y vendió más de 50 millones de copias de discos. Registró más de 400 composiciones y fue durante muchos años número uno en derechos de autor, según testimonia la SGAE (Sociedad General de Autores de España).

En 2009, compuso los temas del álbum Propiedad de nadie de la cantante española Rosa López, y colaboró en el disco con un dúo.

Después de unos años de ausencia estrenó en 2012 su CD Calle Soledad. Realiza en 2017 la banda sonora de la película El autor, dirigida por Manuel Martín Cuenca. En 2019, presenta el álbum Mirándote a los ojos.

José Luis Perales se casó en 1977 con Manuela Carrasco con la que tuvo a sus hijos Pablo y María.

F29HtNHWQAA68to.jpg José Luis Perales grabó un video para desmentir una noticia falsa.

Su despedida de los escenarios

Con “Baladas para una despedida”, la gira con la que desde finales de 2019 y pandemia mediante, pone punto final a sus recitales por escenarios del mundo con más de un centenar de presentaciones, llegó a la Argentina en 2022.

El artista se presentó en Movistar Arena, en la Plaza de la Música de Córdoba y en el Metropolitano rosarino.

“En Argentina viví las mejores y las peores épocas de un país con unas gentes que tienen algo especial para sobreponerse a todo lo que ha pasado y siento que todavía me une un sufrimiento compartido. No todo ha sido cantar maravillas y muchas veces más que ir a cantar fue llorar por dentro”, confió durante una entrevista telefónica desde su casa madrileña.