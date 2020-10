José María Listorti tiene coronavirus

El conductor del ciclo de las tardes de El Nueve dio detalles sobre su estado de salud a través de su cuenta de Instagram.

“Ayer domingo me desperté con un poquito de fiebre, no mucho 37,8 y un poquito de dolor de garganta. Como dicen en estos casos, activé el protocolo, me hice un hisopado que me dio positivo. Soy COVID positivo. Afortunadamente me siento bien, ya no tengo fiebre. Tengo olfato, tengo gusto, no me duele la garganta. Solo tengo un pequeño dolor corporal, cansancio, pero la verdad es que estoy bien”, aseguró este lunes.

También agregó: “Mi mayor preocupación es mi familia. Mis hijos no presentan síntomas y Moni (su esposa) tampoco. Obviamente estoy aislado en mi habitación. Esperemos que todo pase. Gracias a todos por la preocupación. Los voy a mantener al tanto. Por ahora la vengo llevando bien. Cuídense más que nunca, por favor”.

Los síntomas de Listorti se redujeron y tanto él como su esposa, la bailarina Mónica González, y sus hijos Franco y Bruno se encuentran en buen estado de salud.

La noticia la había dado a conocer Ángel del Brito, en “Los Ángeles de la Mañana”, y luego el propio Listorti difundió su mensaje.

En el caso de Denise Dumas, tanto ella como Martín Campi, su marido, presentaron síntomas como fiebre, dolor de cuerpo y pérdida de gusto y olfato.

“Al tener el positivo de él se da por descontado que todos nosotros que vivimos con él somos positivos también. Si quiero me puedo hacer el hisopado, pero yo no tengo ninguna duda, es un síntoma muy claro del covid la pérdida de gusto y olfato. Además me siento morir de lo mal que estoy, ayer no me podía levantar del cansancio”, reveló la conductora, que ya está recuperada.