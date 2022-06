Josefina Pouso habló sobre su encuentro con Jorge Rial

Embed

"Fueron a comer solos al mismo lugar", reveló en LAM Yanina Latorre, quien consiguió las imágenes a través de una amiga que se encontraba en el mismo local gastronómico. Y precisó los diferentes planes que compartieron en España, como el recital de los Rolling Stones en el Wanda Metropolitano, más allá de que el periodista viajó solo y Josefina, se fue de vacaciones con un grupo de amigas.

"Sigo viajando. Me llegó la foto, pero falta otro más. Éramos tres. Vimos a la amiga de Yanina sacando la foto. No hay más que eso", le escribió la comunicadora al conductor de LAM Ángel De Brito, quien aseguró que anteriormente fueron vistos juntos en eventos. Además, Latorre insistió en que no estaban acompañados en Madrid.

Por su parte, Rial decidió llamarse a silencio y, aunque se mostró activo en las redes sociales, no hizo referencia a las fotos que se viralizaron ni aclaró qué tipo de vínculo lo une a Josefina.