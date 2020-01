Juan Darthés descartó volver a actuar, pero tiene que trabajar

"Juan tiene que arrancar a trabajar en Brasil, con algo que no tenga que ver con lo público, allá no es una figura. Él ha descartado por completo la continuidad en su carrera, pero en cualquier lado", afirmó Burlando en Radio de la Ciudad.

Se desprende de las palabras del abogado que por un lado el exgalán no piensa volver a actuar pero por otro que no tendría demasiadas posibilidades en Brasil de retomar su carrera por no ser una persona conocida allí. De todos modos, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el futuro. Una cadena de televisión perteneciente al grupo mediático más grande del país hermano emitió hace varias semanas un informe sobre las denuncias contra Juan Darthés.

Además de dar indicios de una precaria situación económica que obligará a Darthés a tener alguna actividad rentable, el abogado indicó que "Juan piensa que no vuelve más, está muy enojado con la situación". Agregó: "El pensó que tal vez Nicaragua tenía una justicia, una fiscalía que busque rápidamente". De acuerdo a Burlando el exactor pretende que avance la causa en la que lo acusó Fardin, supuestamente -aunque no lo dijo- porque cree que la justicia determinaría su inocencia. "Lo más importante es llevar adelante lo más rápido este juicio y también para que Thelma Fardín tenga una respuesta", concluyó al respecto.

En las declaraciones radiales, Burlando insistió en lo afectado que está Darthés. "Juan tiene el gran apoyo de una mujer con todas las letras, que es María, tiene unos hijos que han sido el sostén de su alma, el sostén de su corazón. En momentos críticos, de zozobra, uno piensa que él puede hacer cualquier cosa, pero gracias a ellos él pudo seguir". En reportajes anteriores pero recientes, el abogado había dicho que su defendido seguía angustiado, pero que sobre todo se encontraba enojado, algo que volvió a decir.

Darthes, contra quien pesa un pedido de captura,se encuentra hacia varios meses radicado en Brasil, país en el que nació pese a que desarrolló toda su carrera en la Argentina. "Ha descartado por completo la continuidad en su carrera, pero en cualquier lado", indicó Fernando Burlando en referencia a que el intérprete de Simona -que hizo cuando ya tenía algunas acusaciones- regrese a la actuación.

