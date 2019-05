Por exclusiva invitación de Del Potro, Jujuy hizo un paso relámpago por Roma porque se quedó solo unos días en los que lo acompañó en la derrota ante Novak Djokovic por los cuartos de final del Master 1000 de Roma. Las comparaciones son odiosas, pero cuando el tenista arrancó el noviazgo sonado con Jimena Barón, también perdía en la cancha.

Ayer en el hall del aeropuerto de Ezeiza fue alcanzada por las cámaras de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) y entre risitas cómplices tuvo que aflojar un poco y decir la típica frase en el inicio de cualquier romance: "Nos estamos conociendo".

ADEMÁS:

¿Cuáles son las precuelas que se vienen de Game of Thrones?

El video del ataque a la cantante Marta Sánchez en pleno show

Jujuy ya no puede desmentir romance por lo que ayer comenzó a dar pistas firmes de una relación que trata de acomodarse pese a la distancias: "La realidad es que sí estuve ahí, obviamente era yo a la que se ve ahí riendo en las cámaras el viernes pasado. Desde que nos conocimos con Juan aquella vez hubo buena onda siempre. Pero como yo me fui a Carlos Paz y él siguió con sus viajes, todo estaba medio ahí. Ahora me invitó y buena onda, fui. Todo bien, no hay mucho más para decir".

La pregunta de la movilera fue directamente al grano y apuntó a ver si evaluaría dejar el país para seguir la exitosa carrera deportiva de Del Potro por el mundo: "No sé, estamos ahí, tratando de ver qué onda. Conocernos bien. No sé qué pasará más adelante. La realidad es que fui a un viaje, acompañé, estuve ahí y disfruté de mucho verlo, pero no sé que pasará. Ni idea".

También la nota se puso un poco picante cuando le dijeron un comentario incisivo de Jimena Barón respecto al afirmar que "es muy tacaño, yo me tengo que pagar los pasajes". A lo que Jujuy contestó. "¿En serio? No sabía, posta que tengo solo cosas buenas para decir de Juan. Se nota que es buena gente, súper generoso, nunca diría que es tacaño".

En noviembre de 2018 aparecieron las primeras imágenes de los dos juntos en la disco Tequila, lugar de cita frecuente de famosos, solteros y... picaflores.