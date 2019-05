El concierto pretendía conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, pero un grupo de separatistas ingresó al recinto y agredió a la artista.

El video del ataque a Marta Sánchez

“No merece mucho la pena entrar a responder a esos cobardes, que sólo buscan publicidad, pero lo haré por tantísimos mensajes de apoyo que estoy recibiendo. No voy a entrar a hacer entrevistas sobre el tema, porque lo que realmente quiero es olvidarme de este desagradable incidente, que ha sido sin duda, el peor que he sufrido en un escenario”, manifestó la cantante.

“Quiero insistir que esa letra la hice para cerrar un espectáculo que recorría mi carrera a piano y voz, y venía perfecta esa melodía, para hablar de mi vuelta a casa después de cuatro años viviendo fuera. Cualquiera que esté o haya estado en esa situación, estoy segura que se siente identificada con esa letra, que hice con todo mi cariño a mi país al que tanto aprecio y sin ninguna pretensión más que esa, a pesar de que haya gente que no lo vea así. La próxima vez qué serán, ¿piedras? ¡A dónde vamos a llegar, señores! Pensemos en eso y no me usen más de cabeza de turco ante un problema que nos afecta realmente a todos. Gracias siempre a aquellos que me apoyan y me respetan. Un abrazo de corazón fuerte para todos, en especial al público allí presente”, sentenció.