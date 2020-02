No obstante, reconoció que no cree "que lo haya hecho con mala intención, pero lo que nos pasó a nosotros como jujeños es que habló desde la ignorancia. Claramente no fue nunca a Jujuy, yo la invito, con todo le amor del mundo, a que venga a conocer Jujuy, que se pueda empapar de toda la magia que tiene nuestra provincia".

"Es una provincia llana de gente hermosa, de lugares increíbles. Han venido de todas partes del mundo a visitar nuestra provincia", detalló la jujeña.

Asimismo insistió en que "fue una gran ofensa, que nos digan que Jujuy no es Argentina no está nada bueno" y consideró que "la ofensa no pasa con decir ‘Jujuy es Bolivia’, sino por considerarnos funerarios de la Argentina".

"Es una desilusión que venga de parte de una locutora con muchos años de trayectoria, más en tiempos como estos. No es gracioso", sentenció contundente Sofía.