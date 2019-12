Claro que su interrogante hubiera pasado desapercibido si la movilera y modelo no se hubiese mostrado muy enamorada junto al tenista, delante de un inmenso árbol iluminado.

Como salidos de una película típica norteamericana, la pareja blanqueó definitivamente su relación y de paso se nutrió de diversos testimonios de aquellos que aceptaron la consigna.

Por supuesto que las propuestas de cuándo y cómo armar el arbolito quedaron lentamente en un segundo plano, cuando las voces se abocaron a destacar el buen momento de los tortolitos.

"Se ven hermosos" o el infaltable "Los amooo", desde distintas partes del país (y del continente), como mejor demostración del aval colectivo frente a semejante romance.

No obstante de ello, unas horas después cada uno siguió con lo suyo. Sofía tuvo ganas de entrenar y hasta divertida lo compartió casi como un atrevimiento. Mientras que Delpo, pareció haber quedado subyugado ante la naturaleza.

"Life is like the Ocean" (La vida ese como el océano), reveló el ex top ten ante la inmensidad del azul profundo. Se nota que, a cada uno a su modo, el amor le pega de manera bien distinta.