Juli Poggio sobre las críticas que recibe por su novio: "Si quiero estar con un pibe gay..."

"A mí me pegaría si a Fabri le afectara. Cada vez que lo hablo con él me dice: ´Juli, me chupa re un huevo´. Y eso es como que me da mucha seguridad, ¿entendés?", dijo Juli, al referirse al tema en el streaming La Casta. "Qué horrible como la gente puede hablar tan libremente de la sexualidad de una persona, tipo muy atrasado", agregó.

"Suponiendo que... (Poggio hace un silencio grande pensando en sus expresiones). No, no, no lo voy a decir", se arrepintiò la exparticipante de Gran hermano, en el vivo del programa. "Suponiendo que Fabri fuera bisexual, qué les importa", se animó Juli, a completar la idea que quería transmitir.

"Ponele que yo quiero estar con un pibe que es gay y quiero ponerme de novia, ¿qué les importa? Y por qué tienen que esteriotipar a una persona así... Fue demasiado, fue demasiado. a veces pensamos que estamos con la cabeza más abierta y no, no avanzamos en nada. Lo hablo con Fabri, el está tan seguro de él, de mí y de la relación que tenemos que no le voy a dar lo que quiere a la crítica. Pero bueno, nada, posta fue demasiado", concluyó Juli.

JULI EXPLICÓ POR QUÉ NO QUIERE SER MADRE

"Yo no me imagino teniendo hijos... O sea, me toco la teta izquierda. Soy un poquito como ´yo, yo, yo´. Y no podría toda mi vida pasarla a otro", reconoció Juli, sin vueltas.

"O sea, me encantan los nenes. Cuando doy clases para chiquitos me encanta verlos, a mis ahijadas (las hijas de Daniela Celis, su excompañera del reality de Telefe con quien son amigas) las amo con todo mi corazón. Pero bueno, lo veo muy muy lejano, la verdad", se sinceró Poggio, en una nota con Martín Cirio.

