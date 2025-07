Escándalo en un avión: Cinthia Fernández discutió con una pasajera por un asiento

Captura de pantalla 2025-07-29 a las 12.18.35p.m.

A pesar de que la mujer no tenía ningún tipo de obligación de acceder a la petición de la pareja mediática del abogado y la panelista, la negativa les habría molestado enormemente y no hicieron nada para ocultar su malestar. “La señora sacó un ticket, no tiene por qué cambiar de lugar” remarcó el panelista Pepe Ochoa, al revelar el enigmático en el programa "LAM", de América TV, y seguidamente agregó “¿Cómo terminó esto? La mujer no se movió y Cinthia estuvo totalmente furiosa con ella durante todo el viaje“.

En el video registrado por un pasajero abordo del avión, se puede ver al abogado Roberto Castillo frente a la mujer en cuestión, minutos antes del despegue “¿Cómo lo voy a inventar? ¡Me acabás de decir ‘conchu...!’ Lo dijiste bajo porque sabés que no corresponde” le recriminó la pasajera a la pareja de Cinthia Fernández.

CINTHIA

La pareja de Cinthia Fernández y Roberto Castillo se fueron de vacaciones junto a las tres hijas de la modelo y las dos del abogado.

En su oportunidad, antes de emprender el viaje, Cinthia Fernández había posteado en su cuenta de Instagram "Me siento 'Mi pobre angelito'. ¿Cómo vamos a estar en este caos viajando?" mientras caminaban en Ezeiza con su pareja, las cinco niñas y sus valijas.