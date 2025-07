Picante reacción de Malena Pichot tras el cuestionamiento que Ari Paluch le hizo a "Viudas Negras"

“Es difícil ser mujer en los medios”, comenzó su discurso Florencia Alkorta, al recibir su estatuilla en la ultima entre de los Premios Martín Fierro de Radio, horas atrás. Pero eso no era todo lo que la comunicadora tenía para decir... Porque, luego, apuntó directo contra el líder de El exprimidor.

“Le quiero agradecer a APTRA por no haber invitado a Ari Paluch, así volvemos todas sanas y salvas a casa, cuidado las copas. Y también que no invitaron a Pedro Briger, así ninguna chica termina con el vestido salpicado”, dijo la periodista, ante todos los presentes y la audiencia, en la transmisión que hizo América.

Enojado, con notorio malestar expuesto en una nota y en diálogo con América , Paluch respondió a los dichos de Alkorta y señaló que le pareció “muy desubicado”. Pero, lo más llamativo de los dichos del periodista es que en un giro insólito, Ari apuntó contra la serie protagonizada por Malena Pichot y Pilar Gamboa...

ARI CONTRA "VIUDAS NEGRAS": LA RESPUESTA DE PICHOT

“Es un país donde hay una serie, que justamente festeja las viudas negras y eso no es apología del delito, y eso es porque no tenés un padrino… Si no tenés un padrino, sos el boludo que está cancelado en representación de todos”, dijo Ari, en Intrusos en el espectáculo, el programa de Rodrigo Lussich y de Adrián Pallares.

Y la respuesta de Malena no tardó en llegar. Fue a través de su cuenta oficial de X que la artista apuntó contra Paluch, sin pelos en la lengua y súper tajante, en sus dichos: "Lo que se me está riendo el ojet... no tiene nombre". Clarito, ¿no?