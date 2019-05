Julián Weich regresó a la televisión y fustigó a Santiago del Moro

El ex Intratablesse hizo cargo del ciclo de entretenimientos que es un éxito en el mundo pero a Weich no le gusta. "Todo tiene que ver con la búsqueda del rating, no lo digo mal porque todos queremos rating, el tema es la manera de querer buscarlo es la más rápida, la más barata y la más inmediata, ¿viste? No me pongas algo que da vergüenza ajena’", dijo, lapidario.

ADEMÁS:

Weich insistió en una nota con Moskita por radio Ciudad: "Fijate lo que pasa en Quien Quiere Ser Millonario. Eligen participantes muy al borde y no hace falta, parece muy digitado todo, tráeme una discapacitado, tráeme uno que tenga la heladera vacía, tráeme uno que no vea ni escuche y me parece que no hace falta’.

El conductor entiende cuáles son las reglas de la televisión abierta, pero siempre se mantuvo en su límite explícito, según su visión, sin el golpe bajo: "No está mal que se quiera contar una historia en un programa de televisión, pero me parece muy alevoso para ese tipo de programas".

