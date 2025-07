Viviana Canosa habló de la propuesta que le hizo Adrián Suar: "En ese canal, sólo hablan de mí"

"Hay quilombo en el canal porque lo van a sacar a Barassi (Darío) de su horario y se va a pudrir todo... Me contó un pajarito. Lo quiero a Adrián y Adrián me quiere. Al final, soy lo mejor que tiene el canal. No hablaron de otra cosa, de ninguno más que de mí o ¿no?", planteó Viviana, al aire de Revueltos, su dupla en el streaming con Jorge Rial.

"Adrián me propuso hacer unos especiales los domingos, esa es la verdad. Igual, yo estoy en una etapa en la que me quiero divertir y pasarla bien. Y Adrián sabe que lo que digo es cierto. En ese canal solo hablan de mí. No hablan ni del hijo de Pettinato (Homero, al frente de un nuevo programa en las tardes de la emisora) ni de Barassi".

"Yo, igual, a Barassi lo quiero y lo respeto mucho pero nadie dice ´Barassi, Barassi, Barassi´. Mido más que los programas que están a la mañana y que están a la tarde. La verdad es que por rating no me echan", se sinceró Canosa, sin "pelos en la lengua", al aire.

CANOSA DIJO "LO QUE TENÍA ATRAGANTADO"

"Si me dejaran hacer más cosas, me iría mejor, inclusive. Capáz, hacerlas en otro lugar. ¿Sabés cómo me siento? Yo quiero que me quieran. Quiero que me traigan pochoclos, que me hagan mimos. Porque cuando uno se siente querido, quiere más", manifestó, Viviana.

"La producción, la gente detrás de cámara me quiere y yo también los quiero mucho. Y a Adrián también pero me hubiera gustado tener una relación más cálida, qué se yo... Que me diga ´eso no pero eso si´. Tírame un centro, hago tele y pongo la jeta todos los días. Pero está todo bien", concluyó, Canosa, diciendo mucho de lo que realmente piensa.