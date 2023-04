Juliana de Gran Hermano dijo que su expulsión estuvo arreglada

"Estoy un poquito angustiada, pero bien. Me hubiese parecido lo correcto que hubiera una previa sanción de la cual nunca me enteré. No me lo informaron, me hubiese parecido lo más justo una primera sanción y no la expulsión directa. Me pareció muy fuerte la forma en que me sacaron de la casa. Muy repentino. Y sin ni siquiera dejarme agarrar las cosas y demás. Me pareció poco cuidado, fue muy fuerte para mí que de un momento para el otro me saquen y de esa manera", se había quejado Juliana al tener que dejar la casa a menos de una semana de haber regresado.

De todos modos, la santafesina contó la verdad en un vivo de Tik Tok y dejó en claro que su expulsión no la sorprendió en lo más mínimo.

“Si ustedes supieran... Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida. No me dolió ni nada. La psicóloga me dijo que si tenía ganas de llorar, llore. Pero no”, aseguró.

“Me da risa porque la gente se burla de la expulsión. ¡Mi amor! Si supieras... Hay cosas que acepté a cambio de otras importantes. Yo quería entrar a la casa para darle un beso y un abrazo a Maxi (su novio), que lo veía muy mal. Yo sabía que afuera iba a hacer plata y creo que el programa nos abre una puerta grande. A mí me convenía estar afuera. Ahora puedo ventilar lo que quiera. Obviamente hay cosas que me guardo por respeto”, agregó la ex hermanita.

EXPULSADA Y ENAMORADA

Además, la santafesina, que se enamoró en el reality, continúa su relación con Maxi Guidici, con quien ya está apostando a la convivencia.

"Arranco una nueva vida. Estamos muy felices. Espero seguir contando con el apoyo y el cariño de ustedes para ver qué sigue en esta vida", dijo el cordobés sobre esta nueva etapa.

Días atrás, , Juliana y Maxi concedieron una entrevista al ciclo de Sebi Jaleh, por su canal de Youtube. Allí, el joven los interrogó por diferentes temas, desde cómo se dio su ingreso a Gran Hermano hasta el presente y cómo era la vida de ambos antes de entrar al certamen.