Julieta Poggio estrenó la microbikini más atrevida del verano

Recientemente, la bailarina viajó a Punta del Este para participar de sesiones de fotos para diferentes revistas del mundo de la farándula y el espectáculo. Pero además, se detuvo a tomarse una foto luciendo una bikini furor de este verano.

j2.avif_1859083961.jpg

En su estadía por Punta del Este, la ex Gran Hermano aprovechó para pasear por la ciudad uruguaya y compartió una foto que revolucionó Instagram.

Con lentes de sol y su cabello corrido hacia un costado, Julieta Poggio se apoyó en una columna y posó una bikini azul con bordes verdes que resaltaban su figura. La prenda dejó ver varios centímetros de su cuerpo y resaltó el piercing de su ombligo con una pose muy sensual.

julieta-poggio-bikini-tiniavif.jpg

La furia de Julieta Poggio por el fuerte apodo que le puso Ángel de Brito

Ángel de Brito le puso un escatológico apodo a Julieta Poggio en las redes sociales, ella se sintió ofendida y tuvo que salir a pedirle disculpas públicas por el exabrupto.

Todo ocurrió cuando el presentador de LAM (América TV) reveló que la influencer había cancelado a último momento una entrevista: “Popoggio los plantó”, lanzó sin vueltas Ángel de Brito, llamando a la ex Gran Hermano con un escatológico sobrenombre para burlarse de ella.

BQBLPX46MVD7HCDCLZGESSXH5U.jpg

Julieta Poggio no disimuló y salió al cruce del conductor. “Qué feo Ángel que hayas compartido con ese apodo, no da”, le escribió la influencer en un mensaje que le envió por privado.

Ángel de Brito reconoció el error y le contestó: “La verdad no lo pensé. Me dijeron los de streaming ‘Popoggio nos cagó y no vino’ y me quedé con eso. Tendría que haberle puesto comillas”. Y agregó: “Tiene razón Julieta. Mis disculpas y la aclaración”, en una historia que compartió con la captura de pantalla de la conversación que mantuvieron.