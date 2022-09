Justin Bieber canceló los shows en Argentina

"Lamentamos informar que los eventos de Justin Bieber en el Estadio Único de La Plata pautados para el 10 y 11 de septiembre de 2022, han sido suspendidos por cuestiones personales del artista", expresaron desde la agencia de prensa oficial del artista en Argentina.

A continuación, difundieron el comunicado oficial del cantante: “A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara", comunicó y recordo que "como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour".

"Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil", agregó.

"Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar", aseguró Bieber.

El canadiense debería tocar este martes en el Estadio Nacional de Chile, un show que en las últimas horas también se vio envuelto en rumores de cancelación y que tampoco tuvo respuestas oficiales: ni de parte del artista, ni de la productora, ni de la ticketera.

Bieber viene de tocar ante 100 mil personas en el marco del Rock in Rio en Brasil, país al que debería volver para dos nuevos shows en San Pablo, el 14 y 15 de septiembre. Sin embargo, el artista habría aceptado realizar su show en el prestigioso festival de la ciudad carioca a cambio de cancelar sus conciertos en San Pablo y también el resto de su gira por América latina.