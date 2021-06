Karina Jelinek mostró su nuevo tatuaje en Instagram

“Cuando te levantas tatuada con tu amiga, gracias al genio”, escribió en Instagram junto a la foto y arrobando al tatuador.

En la foto en la que se ve su pierna y un abdomen de una amiga con el mismo tatuaje en diferentes partes del cuerpo.

La publicación cosechó más 16 mil likes y comentarios por doquier de su casi un millón de seguidores.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Olga Karina Jelinek (@karijelinek)

EL OFICIO DE SER MAMÁ

Hace tiempo que Karina Jelinek decidió no hablar públicamente de su vida privada. Sin embargo, a principio de año se dispuso a jugar al verdadero o falso con sus seguidores de Instagram y cuando le preguntaron si quería ser mamá, reveló que es algo de lo que se está ocupando actualmente. "Verdad absoluta, estoy en eso", escribió la modelo y agregó: "Ya tengo el donante".

En 2019 la modelo dio una entrevista a Revista Gente en la que habló de su deseo de encontrar un hombre que la acompañe en su deseo de tener un hijo.

ADEMÁS:

Rumores de reconciliación entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel

Lisa Banes murió tras ser atropellada por una moto

Por su parte, el sábado pasado en el programa “PH Podemos Hablar”, el ciclo de Andy Kusnetzoff solo invitaron mujeres.

La actriz Celina Rucci, la cantante Lissa Vera, la conductora Sol Pérez, la periodista María O’Donnell y la mencionada Karina Jelinek fueron las protagonistas. Una de las primeras consignas del programa fue sobre la maternidad. Las cinco pasaron al frente.

Karina-Jelinek.jpg

Karina Kelinek relató que contempla diferentes alternativas para ser mamá. “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar. O alquilar un vientre también. Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso”, dijo convencida.

Sobre la posibilidad de que una amiga le preste el vientre, dijo: “Seríamos como tres mamás, porque vivo con unas amigas y todas nos cuidaríamos, también la que me peina. Como no sé mucho, me estoy asesorando con Ana Rosenfeld y lo quiero tener acá. Y adoptar también, está bueno traer hijos al mundo”.