En la previa todos apostaban por Karina, quien había ganado varios teléfonos, pero la realidad es que el ganador fue Occhiato quien mañana se enfrentará a su ex en una final a puro morbo.

En el vivo Karina se mostró triste por la eliminación pero en sus redes sociales tuvo mensajes muy polémicos. Karina, sorprendida por la cantidad de mensajes de sus seguidores que le llegó en el que le decían que sus votos no habían sido tomados, denunció que hubo fraude en los resultados. O al menos lo dio a entender... Claro, el voto para elegir a una pareja de baile se emite a través del llamado telefónico o por mensajes de texto.

Sin embargo, La Princesita, siendo notificada que "las líneas estaban colapsadas", decidió expresarse al respecto y le tiró un palito a la producción de ShowMatch. Ante la cantidad de quejas y tuits sobre el conteo de votos, Karina manifestó con ironía: "Nos pasó a todos que no entraron los votos a mi. Tuvimos mala suerte..." Y luego agregó: "A todos nos pasó igual. Según el visto (de Chato) Prada, las líneas estaban colapsadas por eso los votos a mí no entraban. Me cansé de recibir mensajes de votaciones que no entraron".

Enseguida aquellos fans de Karina salieron a bancarla en las redes sociales y subieron capturas de pantallas en Twitter mostrando pruebas de la cantidad de veces que votaron y que no habían sido registrados.

"Envíe mas de 50 mensajes para Karina y uno me registraron. Todo arreglado para que gane Nico y se les de la final que tanto querían. Ojalá que el lunes no se caguen en Flor Vigna como hicieron con Karina, acá tienen un espectador menos", comentó un usuario, indignado. "Hacía la llamada y me decía que no estaba habilitada", escribió otra seguidora. "¿En serio? jajaja", respondió con ironía la cantante tropical, que replicó varios mensajes similares. Por lo pronto, la producción de ShowMatch aún no se expresó al respecto.

Lo único "oficial" que hubo fue la palabra de Karina quien dijo que se comunicó con el Chato y él le dio su versión de lo que había pasado. "Lo hablé con el Chato Prada y me dijo que eso era normal porque colapsan las líneas", contó la cantante. Lo cierto es que Karina se fue enojada más por las respuestas que encontró en las redes sociales en cuanto a su eliminación que por la derrota en la pista.

Embed La pasé muy bien durante todo el certamen. Deseo lo mejor a Nico, Flor Jazmin, Flor Vigna y Facu que lo adoro. Las dos Flor son . Y lo mío de los votos no tiene nada que ver con ellos. Quiero dejarlo en claro. Me encantan los 4. — Karina ♡ (@kari_prince) December 14, 2019 Pero, anoche me llamaban avisándome que mis votos no entraban, lejos de creerlo, hice lo mismo para comprobar y si. Lo hablé con el Chato, me explicó que colapsaban, pero mandamos baila Nico y entró. Y eso a cualquiera le generaría una cierta decepción. Perdón por ser sincera ♀️ — Karina ♡ (@kari_prince) December 14, 2019 Luego entro a agradecer por redes y me encuentro con cientos de mjs quejándose de lo mismo, mandándome capturas y videos como prueba de esto. Hoy ya más tranquila aclaro que seguramente perdíamos igual aunque entren los votos, pero, te deja un sabor amargo. Nada más ❤️ — Karina ♡ (@kari_prince) December 14, 2019 De todas maneras es una producción del carajo, el trato ahí adentro fue excepcional, fui muy feliz lo que duró el programa. Y entré pensando que iba a ser duro y en realidad fue hermoso haber estado este año. Todo el staff ahí dentro es maravilloso. Sin palabras — Karina ♡ (@kari_prince) December 14, 2019 Tema terminado para mi. Ayer hice dos shows hermosos. Gracias a toda la gente que nos recibió. Y hoy sigo con 3 show mas por rosario y Timbues. ❤️ ARRIBAAAAAAA — Karina ♡ (@kari_prince) December 14, 2019

