"Estoy bien, estoy feliz, en pareja. Por ahora lo quiero proteger, no exponerlo, pero ya llegará el tiempo de presentarlo. No lo oculto, pero también sé lo que significa la exposición", dijo Rocío. Desde hace tiempo se habla de su nuevo amor pero no solo no se conocen datos, sino que tampoco se la pudo fotografiar en algún evento. Hoy Rocío siente que el vínculo con Diego es de amistad y se construyó a lo largo de los años que tuvieron de pareja. "Mi relación con Diego terminó hace tiempo. No tengo porqué contarle lo que hago de mi vida privada, como él tampoco tiene que decirme lo que hace con su vida", contó.

Uno de los temas que quedó pendiente desde que se separaron, fue el reclamo que había iniciado por un resarcimiento por los años de convivencia que ella dice le corresponde. Este sábado Rocío se juntó con Ana Rosenfeld, en la fiesta de cumpleaños de la abogada, para comenzar a definir si esa presentación se hará o quedará en el olvido. Matías Morla, el abogado de Diego, aseguró en su momento que la convivencia fue en Dubai por lo que es improcedente que el reclamo se haga en Argentina. En ese tiempo Rocío había dicho que ya tenía todo listo para hacer el reclamo, pero lo cierto es que el tiempo pasó y nada de eso sucedió. Habrá que ver si la Justicia acepta ese reclamo ya que en su momento se dijo que después de seis meses quedaba sin efecto. Según trascendió, la idea ahora es un cambio de estrategia y no pedir una suma fija, sino un porcentaje de las ganancias. "Creo que Ana la aconsejó a Rocío que pueden pedir un 30 por ciento de las ganancias y me parece que esa va a ser la estrategia teniendo en cuenta el tiempo que ya pasó desde la separación", contaron en el ciclo de Rial.

El tiempo dirá si Rocío decide seguir adelante con el reclamo. Mientras tanto la rubia ya se anima a confirmar su nuevo amor y ahora solo falta la presentación en sociedad. Y sobre todo si el día que eso pase, cuales serán las reacciones...

