El guitarrista compartió una foto de un grupo de admiradores “argentos” con una bandera con la leyenda “Argentina… The most ‘Stone’ country in the world” (“Argentina… El país más “Stone” del mundo”), presentes en un show de Sus Majestades Satánicas en New Jersey.

“¡Los vi muchachos!”, escribió en el mensaje Richards, e hizo delirar a miles de fanáticos de estas tierras que sueñan con una posible futura visita de la legendaria banda.

Embed Saw you guys! pic.twitter.com/qM48nEDxhP — Keith Richards (@officialKeef) August 2, 2019

¿Les darán el gusto Keith, Mick y compañía? El tiempo lo dirá. Lo cierto es que, al menos el primero, se acuerda muy bien de ellos.