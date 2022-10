L-Gante habló sobre su relación con Wanda Nara

Embed

Marina Calabró –también invitada al ciclo de eltrece- comentó un detalle particular del músico en La Noche de Mirtha: “Mirtha, no sé si sabías que L-Gante vino en la camioneta de Wanda Nara. Eso me lo dijo tu producción y no creo que me hayan mentido”. A su vez, Luciana Salazar, que también fue de la partida, agregó: “yo vivo en el edificio de Wanda y me dijeron que a vos te vieron en mi edificio”.

“Puede ser”, llegó a decir el artista, quien recientemente anunció su separación de Tamara Báez, con quien tiene una hija, Jamaica. Mirtha, fiel a su estilo, le fue al hueso al contarle lo que ella sabía de la relación: “a mí me dijeron que los vieron en un boliche besándose”, lanzó, haciendo referencia a las últimas novedades de esta historia.

2NSXK7UYWJG27PPU3ZFRVPMZBM.jpg La pareja estría cada vez más unida aunque se conocen formalmente hace poco tiempo.

En ese preciso momento L-Gante tomó las riendas del asunto y aclaró: “no, eso no. Simplemente, voy a decir la verdad, la estoy conociendo. Yo no la conozco hace mucho y nos estamos conociéndonos. Ella es una linda mujer”.

¿Wanda Nara se queda en la Argentina?

Wanda Nara hizo en los últimos días un vivo desde sus minivacaciones en Uruguay -junto a su hermana, Zaira- y respondió consultas de sus seguidores. También habló de la posibilidad de instalarse en la Argentina.

“¿Si viviría en la Argentina? Y… no. Es un poco imposible porque mis hijos van al colegio en el exterior. Eso no”, sentenció la mamá de Valentino, Benedicto y Constantino (provenientes de su relación con Maxi López) y Francesca e Isabella, a quienes tiene con Mauro Icardi.

Sin embargo, la empresaria no descartó visitar su país natal varias veces más en el corto plazo: “pero sí, seguramente pueda venir más seguido ahora”, aseguró, al mismo tiempo que reveló que ya tiene pautadas algunas fechas para venir a grabar algunos comerciales y un proyecto relacionado al próximo debut de Gran Hermano. ¿L-Gante también será una de las razones por las cuales vuelva?

En ese mismo ida y vuelta con los usuarios, Wanda se mostró muy incómoda al ver un mensaje que le dejó Icardi, de quien ya confirmó en varias oportunidades estar separada: “¿Cuándo venís?”, fue la consulta del futbolista con varios emojis de corazoncitos. La modelo decidió ignorar el mensaje.