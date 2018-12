En verdad, cada una de las partes defendió su territorio. Claramente, la letrada quiere cuidar a su defendida y Viale apunta a hacer periodismo sin concesiones. El conductor, Jorge Rial, los tuvo que sentar en espacios separados porque, sobre todo, la abogada, no quería intercambiar palabra con Viale.

Pero Rial lo hizo posible y fue el momento más tenso del programa: “Esa nota destruyó a Thelma. Fue un acto de terrible revictimización. Me sorprendió mucho, pensé que solamente iba a negar los hechos, pero fue bastante más allá al colocar una descripción completamente opuesta donde la pone a ella en un lugar dónde ella se le insinuó”, apuntó sobre Darthés.

ADEMÁS:

En cuanto al rol de Viale como periodista, le dijo: “Creo en la libertad de expresión. Pero eso también tiene consecuencias en una sociedad que está cambiando y hay estilos comunicacionales que empiezan a pasar factura”.

A su vez, la abogada señaló que: “Entiendo el valor periodístico que él entiende que puede tener esa nota, pero yo también la tuve que consolar a Thelma y contenerla por el escarnio público que se produce”.

Frente a la crítica de Cartabia, Viale retrucó. “La doctora dijo que hay libertad de prensa. La nota es la nota, no tiene estrategia. La nota es parte de la libertad de prensa”.

Antes de despedirse le tiró un dardo venenoso a la letrada de Thelma: “Sé que la doctora conmigo no quiere hablar. Deduzco porque dijo que no daba notas y le dio a todos”. Cartabia contestó: “Yo tomo la decisión de no ir a tu programa. Es también parte de la libertad de expresión, tomar decisiones”.