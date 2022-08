Heche, de 53 años, permanece en coma en el Centro de Quemados Grossman del hospital de West Hills con una lesión cerebral y su estado es crítico, por lo que seguirá conectada a un respirador automáticos sólo para determinar si alguno de sus órganos puede ser donado.

"Desgraciadamente, Anne sufrió una encefalopatía anóxica severa y sigue en coma en situación crítica. No se espera que sobreviva. Su elección siempre fue donar sus órganos y se la mantiene en un sistema de soporte vital para determinar si alguno de ellos es viable", expresaron sus familiares; dicha lesión está causada por una falta de oxígeno sostenida en el cerebro.

"Queremos agradecer a todos por sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne y agradecer al personal dedicado y a las maravillosas enfermeras que cuidaron de Anne en el Grossman Burn Center en el hospital West Hills", añadieron en un comunicado.

"Anne tenía un gran corazón y conmovió a todos los que conoció con su espíritu generoso", destacó uno de sus representantes. Y cerró: "Más que su extraordinario talento, vio difundir la bondad y la alegría como el trabajo de su vida. Será recordada por su valiente honestidad y extrañada por su luz".

Anne-Hece-auto.jpg Así quedó el auto en el que viajaba la actriz Anne Heche, de 53 años.

Heche fue hospitalizada después de que el MINI Cooper Clubman que manejaba se estrellara contra una casa en el vecindario de Mar Vista, luego de lo cual se incendió.

Según la Policía, el auto iba a gran velocidad (se estima a más de 100 km/h) por una calle residencial y posiblemente chocó contra el cordón de la vereda antes de impactar contra el patio delantero y el inmueble.

El incidente provocó un incendio cuya extinción requirió de varias dotaciones de bomberos, e incluso vecinos que acudieron al lugar pensaron que quien estaba en el interior del auto había muerto calcinado. Según fuentes oficiales se emplearon 59 dotaciones y se necesitó más de una hora para contener y extinguir completamente el fuego.

¿Manejaba drogada?

El análisis de sangre que le realizaron a la actriz Anne Heche "reveló la presencia de drogas", le confirmó la Policía de Los Ángeles a Fox News. "Basado en la extracción de sangre, reveló la presencia de drogas, sin embargo, se requieren pruebas adicionales para descartar cualquier sustancia que se administró en el hospital como parte de su tratamiento médico", dijo un oficial.

De acuerdo al medio de espectáculos TMZ, Heche estaba bajo los efectos de la cocaína y posiblemente también del fentanilo al momento de perder el control de su MINI y estrellarse contra una casa.

"En este momento, nuestro enfoque principal es el tratamiento médico primero, y luego se enfrentará a los cargos criminales de acuerdo con los resultados de la toxicología", dijo la Policía pero probablemente -con la noticia de su muerte cerebral- todo esto quede sin efecto.

Anne-Heche-auto-2.jpg La tapa roja sería de una botella de una conocida marca de vodka.

Las condiciones en las que Heche se subió a su vehículo también fueron motivo de distintos cuestionamientos luego de que fuera grabada conduciendo de manera temeraria y errática antes de colisionar, además de que se ve una botella de vodka con tapa roja en la consola central de su MINI.

La actriz, que fue pareja de la actriz y conductora de TV Ellen DeGeneres y del actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela "Another World".

Se consolidó en Hollywood con las películas "Donnie Brasco" (1997), "Volcano" (1997) y "I Know What You Did Last Summer" (1997), pero sus actitudes polémicas y su tumultuosa vida personal la alejaron de los sets.