Diego Simeone explicó la eliminación de Atlético Madrid en el Mundial de Clubes

“Estoy orgulloso del trabajo de los chicos. Dimos absolutamente todo lo que tenemos. Ganamos dos partidos de tres y tristemente nos quedamos fuera. Viví el partido con la frustración de no poder pasar. Sumar seis puntos en el grupo no era malo, pero nos condenó la derrota ante el PSG por 4-0, donde cualquier decisión siempre nos perjudicó", comenzó.

Y señaló en qué falló su equipo: "No tuvimos la contundencia que piden estos torneos. Si no tenés contundencia ofensiva ni defensiva, te vas. No pudimos concretar las jugadas que tuvimos para acercarnos al marcador que se necesitaba. No era nuestro objetivo, que era seguir, y no pudimos lograrlo. Competimos de menos a más y esta vez nos tocó quedar fuera por la diferencia de goles en un grupo difícil".

"Hay que tener tranquilidad. Tenemos claro lo que hay que mejorar y esto nos ayuda a hacerlo”, comentó el Cholo, quien se fue muy frustrado y no logra una alegría en el club colchonero desde la Liga de España de la temporada 2020-21, algo que hace pensar en muchos hinchas un fin de ciclo.

Por otro lado, es la primera vez que Julián Álvarez termina un año (en el caso de River) o una temporada (en el fútbol europeo) sin ganar un título. Su gigante racha se cortó en su primera experiencia en el Atlético Madrid, que claramente no cuenta con el poder del Millonario en el país o el City en Inglaterra.

Los dirigidos por Diego Simeone finalizaron terceros en LaLiga, fueron eliminados en semifinales de Copa del Rey ante el Barcelona y en los octavos de final de la UEFA Champions League por penales ante el Real Madrid. De todas maneras, la Araña está feliz: confirmó que serán padres por primera vez junto a su novia Emilia Ferrero.